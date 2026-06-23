Caio Pacheco, jugador del Leyma Coruña: «Soy una persona tímida, pero en la cancha no»
REDACCIÓN / LA VOZ
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Disputará la próxima temporada en la máxima categoría del baloncesto en España: «Con 8 años ya decía que quería ir a jugar a Europa»24 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Cada día duerme ocho horas más la siesta y medita para bajar pulsaciones. Con una madre, un padre y un hermano pequeño jugadores profesionales de baloncesto, Caio Pacheco (Rio Claro, Brasil, 1999) creció escuchando los