Caio Pacheco, jugador del Leyma Coruña: «Soy una persona tímida, pero en la cancha no»

Sara Pérez Peral
Sara Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

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Caio Pacheco, durante un partido de esta temporada.
Caio Pacheco, durante un partido de esta temporada. LOF

Disputará la próxima temporada en la máxima categoría del baloncesto en España: «Con 8 años ya decía que quería ir a jugar a Europa»

24 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Cada día duerme ocho horas más la siesta y medita para bajar pulsaciones. Con una madre, un padre y un hermano pequeño jugadores profesionales de baloncesto, Caio Pacheco (Rio Claro, Brasil, 1999) creció escuchando los

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