La aseguradora del Prestige reduce una de las peores mareas negras de la historia a un mero asunto contractual
REDACCIÓN / LA VOZ
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El London P&I Club intenta en la Corte Suprema que España y Francia le abonen una compensación millonaria por eludir su obligación de acudir a la vía del arbitraje en su reclamación23 jun 2026 . Actualizado a las 04:46 h.
El prestigioso abogado británico Thomas de la Mare fue el encargado este lunes de abrir la vista de la Corte Suprema en Londres para dirimir si España y Francia, lejos de ser indemnizadas por sufrir