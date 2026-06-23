La aseguradora del Prestige reduce una de las peores mareas negras de la historia a un mero asunto contractual

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

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Los cinco magistrados de la Corte Suprema, de pie, en el inicio este lunes de la vista por el Prestige en Londres
Los cinco magistrados de la Corte Suprema, de pie, en el inicio este lunes de la vista por el Prestige en Londres

El London P&I Club intenta en la Corte Suprema que España y Francia le abonen una compensación millonaria por eludir su obligación de acudir a la vía del arbitraje en su reclamación

23 jun 2026 . Actualizado a las 04:46 h.

El prestigioso abogado británico Thomas de la Mare fue el encargado este lunes de abrir la vista de la Corte Suprema en Londres para dirimir si España y Francia, lejos de ser indemnizadas por sufrir

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