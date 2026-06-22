La Xunta vuelve a sacar a concurso el nuevo contrato de helicópteros del 061

Helicóptero H3 del 061 con base en el Clínico de Santiago. CARMELA QUEIJEIRO

La Consellería de Sanidade ha vuelto a sacar a concurso el nuevo contrato de helicópteros del 061, después de que en febrero se aplazara el proceso de licitación. El Consello de la Xunta autorizó este lunes la contratación del servicio de transporte sanitario urgente aéreo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 por un importe de 55,6 millones de euros y un valor estimado de 66,8 millones para los próximos ocho años. Así, la sanidad pública gallega contará por primera vez con un helicóptero del 061 disponible en horario nocturno.

Se prevé que, tras un período de transición de 20 meses, la adjudicataria incorpore un helicóptero con capacidad y tecnología para atender enfermos tanto de noche como en condiciones meteorológicas adversas. El nuevo contrato de transporte sanitario también incrementa las horas anuales de prestación del servicio.

La Consellería de Sanidade abrió a finales del pasado año un proceso de licitación de este servicio que tuvo que ser declarado desierto porque solo se presentó una única oferta que no fue admitida. El Consello de la Xunta autoriza ahora la apertura de un nuevo procedimiento para su adjudicación con la previsión de que el servicio pueda entrar en funcionamiento en el último trimestre de este año.

La Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 seguirá coordinando el servicio, que durante el año pasado llevó a cabo 820 movilizaciones de los helicópteros para dar respuesta a las urgencias sanitarias en Galicia. En lo que va del 2026, fueron 324 las salidas. «Estas cifras reflicten a importancia do transporte sanitario aéreo da Xunta, un servizo que constitúe un complemento de especial valor para o sistema sanitario público e para a atención integral dos pacientes», afirman desde la Xunta.

El transporte y la asistencia sanitaria aéreos incluyen el uso de dos helicópteros, con base en Santiago y en Ourense, y las tripulaciones especializadas. El primero ampliará el servicio hasta las 24 horas y el segundo atenderá durante 12 horas. Otra de las mejoras será el uso de aeronaves de mayores prestaciones, «o que aumentará a seguridade e o confort das tripulacións e dos pacientes». También prevé una bolsa de horas que permita aumentar el número de horas efectivas de vuelo o el uso de combustible ecológico.

El nuevo contrato endurecerá las medidas de control de la prestación del servicio ante posibles incumplimientos de la operatividad de las aeronaves, estableciendo un sistema de penalidades más severo y proporcional que el vigente «para garantir a mellor prestación do servizo sanitario urxente aéreo aos pacientes que o precisen».