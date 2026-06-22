Veinte años pidiendo a Audasa que desbroce: «Hay ratas grandes como conejos»
FERROL / LA VOZ
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Una familia que vive al lado del talud de un puente sobre la autopista en Ferrol denuncia que la concesionaria no limpia la maleza: «Tiran una colilla y arde todo»23 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Cuando José Manuel Porto se dispone a realizar las labores de poda y limpieza de su finca, debe sumar otro importante trabajo. «Le echo gasolina a la desbrozadora, por un huequito que hay en mi