Veinte años pidiendo a Audasa que desbroce: «Hay ratas grandes como conejos»

Carla Elías Martínez
CARLA ELÍAS FERROL / LA VOZ

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José Manuel Porto, señalando la maleza que denuncia en el entorno de su casa, en Ferrol.
José Manuel Porto, señalando la maleza que denuncia en el entorno de su casa, en Ferrol. KIKO DELGADO

Una familia que vive al lado del talud de un puente sobre la autopista en Ferrol denuncia que la concesionaria no limpia la maleza: «Tiran una colilla y arde todo»

23 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Cuando José Manuel Porto se dispone a realizar las labores de poda y limpieza de su finca, debe sumar otro importante trabajo. «Le echo gasolina a la desbrozadora, por un huequito que hay en mi

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