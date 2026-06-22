El Sergas incluye las urgencias del CHUO en las plazas de difícil cobertura ante la falta de personal

Urgencias del CHUO ALEJANDRO CAMBA

Ante los problemas para encontrar personal, la Xunta dio luz verde este lunes a que las plazas de los médicos del servicio de urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) sean consideradas de difícil cobertura. En el Consello de la Xunta se aprobó el proyecto de ley por el que se modifica la ley de medidas extraordinarias dirigidas a impulsar la provisión de puestos de difícil cobertura.

Esto implica que se ofertarán las plazas vacantes (25 de 50) por el sistema excepcional de acceso a la condición de personal fijo de concurso de méritos, valorando la experiencia y la formación sin necesidad de superar el examen de oposición. También se establecerá una valoración especial de la experiencia profesional: cada mes de servicios prestados en las urgencias del CHUO computará el triple de la puntuación que se establezca con carácter general para futuros procesos selectivos o concursos de traslados.

El Sergas presentó la medida este lunes a los sindicatos de la mesa sectorial. Explican desde el Gobierno gallego que en estos momentos «as necesidades están a cubrirse cun grande esforzo do propio persoal», con contratos de interinidad por acumulación de tareas y con el programa especial de urgencias para que facultativos de otras áreas sanitarias presten apoyo y cubran el servicio.

Los turnos, que también se ven afectados por las reducciones de jornada, las adecuaciones de puestos o las incapacidades temporales no se están cubriendo a través de las listas de contratación. Muestra de ello es que este mes de junio se realizaron llamamientos para cubrir seis vacantes y solo fue atendida una, quedando el resto desiertas.

Las plazas de urgencias en el CHUO se incluirán en los puestos de difícil cobertura, sumándose a las de los hospitales comarcales de Cee, O Barbanza, A Mariña, Monforte de Lemos, Verín, O Barco de Valdeorras y O Salnés.

El proyecto de ley tendrá que ir al Parlamento de Galicia para su aprobación y entrada en vigor, el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Galicia.