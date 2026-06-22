El sector pirotécnico amenaza con recurrir el veto de algunos concellos gallegos a las bombas y fuegos artificiales por el supuesto riesgo de incendios
REDACCIÓN
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Denuncian que las restricciones impuestas o planteadas en municipios como Padrón o Vilagarcía son «populistas» y recuerdan que no hay constancia de ningún fuego provocado por bombas de palenque o fuegos artificiales22 jun 2026 . Actualizado a las 17:32 h.
El sector pirotécnico de Galicia, representado por la Asociación Galega de Industriais Pirotécnicos (AGIP) denuncia este lunes la decisión tomada «por diversos concellos galegos» de prohibir o limitar el uso de fuegos artificiales o bombas de