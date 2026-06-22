El sector pirotécnico amenaza con recurrir el veto de algunos concellos gallegos a las bombas y fuegos artificiales por el supuesto riesgo de incendios

La Voz REDACCIÓN

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Un hombre activa una bomba de palenque en unas fiestas populares de Vilanova de Arousa, en una imagen de archivo.
Un hombre activa una bomba de palenque en unas fiestas populares de Vilanova de Arousa, en una imagen de archivo. MONICA IRAGO

Denuncian que las restricciones impuestas o planteadas en municipios como Padrón o Vilagarcía son «populistas» y recuerdan que no hay constancia de ningún fuego provocado por bombas de palenque o fuegos artificiales

22 jun 2026 . Actualizado a las 17:32 h.

El sector pirotécnico de Galicia, representado por la Asociación Galega de Industriais Pirotécnicos (AGIP) denuncia este lunes la decisión tomada «por diversos concellos galegos» de prohibir o limitar el uso de fuegos artificiales o bombas de

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