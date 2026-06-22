Rueda, sobre la restricción de Ayuso al abono de transporte: «Sorprendeume, teño a Madrid por unha comunidade aberta»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. XOAN A. SOLER

Alfonso Rueda mostró este lunes su sorpresa por la decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de restringir a los empadronados en Madrid los nuevos abonos de transporte: «Sorprendeume, a Madrid a teño por unha comunidade aberta».

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El presidente de la Xunta explicó que se enteraron de la decisión de su compañera de partido «pola prensa», que cubrió la noticia de la restricción, y luego por la llegada de una carta —enviada a todas las autonomías— en la que también se formulaba una invitación a firmar un convenio para que la Xunta financie el abono a los gallegos que residen en Madrid sin empadronarse.

Rueda no cerró la puerta a un acuerdo: «Verémolo», dijo; pero subrayó que en cualquier caso el convenio tendrá que asegurar la «reciprocidade» de la medida, ya que muchos madrileños emplean los abonos de transporte en Galicia. Rueda añadió que hay que garantizar esa «igualdade de condicións»: «Tentaremos chegar a un acordo, pero a reciprocidade é innegociable».