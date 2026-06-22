El PSdeG denuncia que la Xunta podría perder por mala gestión 8,5 millones para recuperar montes afectados por los incendios

Un bombero trabaja en las labores de extinción del incendio de Oímbra Santi M. Amil

El grupo parlamentario del PSdeG ha advertido este lunes de que la Xunta podría perder por mala gestión más de 8,5 millones de euros aportados por el Gobierno de España para recuperar los montes afectados por los incendios de 2025. De los 9,5 millones aprobados para trece actuaciones de restauración hidrológico-forestal, la ejecución certificada apenas alcanza los 928.151 euros, un 9,77% del total. Así lo han revelado en una comparecencia conjunta la viceportavoz primera, Lara Méndez, y la diputada Carmen Rodríguez Dacosta, quienes alertaron de que los plazos de las obras vencen, según cada expediente, entre el 16 de agosto y el 30 de septiembre. La Xunta dispondría, por lo tanto, de apenas dos o tres meses para ejecutar el 90% del presupuesto pendiente.

El PSdeG recuerda que los fondos fueron habilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica después de los incendios que arrasaron Galicia durante el verano del 2025, con especial dureza en la provincia de Ourense. Larouco y Oímbra sufrieron los dos mayores fuegos de la serie histórica, con una superficie afectada próxima a las 55.000 hectáreas. Ayuntamientos como Chandrexa de Queixa, A Mezquita o Carballeda de Valdeorras padecieron también daños devastadores.

Según las diputadas socialistas, fue la propia conselleira del Medio Rural quien pidió por escrito la colaboración económica del Gobierno central. En su solicitud reconocía que más de 65.000 hectáreas de montes vecinales en mano común habían resultado afectadas, que habían ardido dos millones de metros cúbicos de madera y que el fuego había alcanzado espacios protegidos como el Macizo Central, Os Ancares-Courel o Pena Trevinca.

«O Goberno de España respondeu e fíxoo con rapidez. Aprobou trece obras por 9,5 millóns de euros, adxudicadas a trece pequenas e medianas empresas galegas. En decembro estaban todas iniciadas», explicó Lara Méndez. La viceportavoz socialista incidió en que fue la Xunta quien seleccionó las zonas de actuación, propuso los proyectos y asumió la dirección de los trabajos sobre el terreno. «Non estamos falando de obras impostas polo Goberno central. Foi a Xunta a que decidiu onde actuar e a que dixo que esas actuacións eran urxentes. Sete meses despois, non executou nin o 10%», apuntó Méndez.

Carmen Rodríguez Dacosta detalló que cinco de los trece expedientes presentan una ejecución inferior al 5% y diez no alcanzan el 10%. La actuación Larouco I apenas llega al 1,9% sobre un presupuesto próximo a los 800.000 euros. A Mezquita I se sitúa en el 2,9%, Larouco IV en el 3,3% y Carballeda de Valdeorras en el 3,7%.

«Son cifras que non admiten maquillaxe. Quedan 8,57 millóns de euros por executar e os prazos rematan entre agosto e setembro. A Xunta ten que explicar como pensa facer en dous ou tres meses o que non fixo nos sete anteriores», señaló la diputada socialista.

Carmen Rodríguez Dacosta precisó que nueve de los trece expedientes están afectados por modificaciones solicitadas por la propia Xunta, actualmente en revisión o pendientes de firma. «A Consellería propuxo os proxectos e agora pide cambios cando as obras xa están en marcha. Esa forma de xestionar está atrasando unhas actuacións que ela mesma cualificou como urxentes», advirtió. Dacosta añade que, tal y como revela la información que maneja su grupo, la Consellería de Medio Rural estaría priorizando la retirada da madeira con valor comercial antes que los trabajos de restauración ambiental financiados con estos fondos. Por eso, reclamó al Gobierno gallego que aclare «se a súa prioridade é recuperar os montes ou facilitar primeiro o aproveitamento comercial da madeira, aínda que iso atrase todo o demais».