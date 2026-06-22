Pontón señala a Rueda por «boicotear» la transferencia de la AP-9 con excusas «de mal pagador»

Imagen de archivo del peaje de la AP-9 en Fene. JOSE PARDO

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha advertido al PP este lunes en el Parlamento gallego de que tiene la oportunidad de rectificar este jueves en el Congreso de los Diputados y votar a favor de la transferencia de la autopista AP-9. La líder nacionalista ha arremetido con dureza contra el presidente Rueda, al que ha acusado de boicotear la operación con excusas de mal pagador, porque el acuerdo alcanzado en Madrid, ha dicho, no difiere mucho de lo respaldado en la Cámara gallega, algo que sí sostiene en el PP, partido que teme que sea Galicia quien acabe finalmente financiado el rescate.

Pontón recordó que fue el BNG quien elaboró e impulsó la primera Lei de Transferencia da AP-9 aprobada en el Parlamento y también la fuerza política que trabajó en el ámbito social, «man a man con miles de galegos e galegas, fartas dunhas peaxes que son unha auténtica estafa legalizada que está lastrando as economías familiares e que inciden negativamente na competitividade das empresas galegas», denunció la portavoz nacional del Bloque.

Pontón ha asegurado que el BNG es la voz de Galicia en Madrid y la única fuerza que nunca se equivoca de bando. Frente a ello, ha situado al PP de Rueda, que vuelve a «traizoar a Galicia» votando en contra y de la mano de Vox, ha remarcado la portavoz nacionalista. «A palabra de Rueda non vale nada», ha insistido Pontón, quien ha advertido, además, de que Rueda no soporta la comparación entre un BNG que es útil y un PP incapaz de conseguir nada para la comunidad gallega.

«Cando este xoves o Congreso aprobe a Lei de Transferencia da AP-9, que vai facer o presidente da Xunta? Vai dicir que non a quere e boicoteala? Vai a rexeitala como está rexeitando a quita de 4.000 millóns da débeda pública de Galiza negociada polo BNG? Seguirá instalado no seu non a Galicia traizoando a este País?», se ha preguntado la líder nacionalista en su comparecencia.

La portavoz nacionalista respondió a los reparos del PP con el argumento de que el acuerdo con el Gobierno central recoge los elementos esenciales del pacto unánime del Parlamento gallego, puesto que incluye la transferencia de la titularidad de la AP-9, todas las competencias en la gestión de la infraestructura -incluida la posibilidad de nuevas bonificaciones-, así como que el Estado es responsable económicamente de todas las decisiones que adoptó sobre ella.

«É dicir, que o Estado ten que transferir todos os recursos que neste momento custan as bonificacións que ten a AP-9 e que tamén, no caso de que, e esperemos que así sexa, o Tribunal Europeo verifique que a concesión se fixo en fraude de lei, é o Estado quen ten que pagar polo rescate da autoestrada», recalcó.

En esta línea, indicó que la propuesta de transferencia también respeta el autogobierno de Galicia, ya que la concreción de la misma tendrá que hacerse en la Comisión Mixta de Transferencias y, por lo tanto, el Gobierno del PP es que tiene que negociar en esa comisión como se concreta el que se apruebe en la ley.

Pontón recordó que si no fuera por la prórroga ilegal concedida por el gobierno de Aznar hasta 2048, hoy los gallegos y las gallegas ya llevarían años circulando por una AP-9 libre de peajes. «Seguimos pagando esta estafa por responsabilidade do Partido Popular, o Partido Popular da traizón a Galicia», criticó la líder nacionalista.