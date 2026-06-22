La Fundación Andrea, la científica Mar Capeáns, el músico Esteban Batallán, la hostelera María Barallobre, y el atleta Adrián Ben, medallas Castelao del 2026

La presidenta de la Fundación Andrea, Charo Barca; la empresaria hostelera, María Barallobre; el atleta Adrián Ben; la científica Mar Capeáns y el trompetista Esteban Batallán.

Las Medallas Castelao del 2026 serán para el músico Esteban Batallán Cons, la científica Mar Capeáns Garrido, el atleta Adrián Ben, la propietaria de los restaurantes La Penela, María Barallobre, y la Fundación Andrea. La identidad de los premiados con el galardón más importante que concede la Administración autonómica fue revelada este lunes por su presidente, Alfonso Rueda, tras el Consello de la Xunta que aprobó los reconocimientos.

En el caso de la Fundación Andrea, el Gobierno gallego destaca el trabajo de dos décadas de la entidad para ayudar a las familias de menores con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales. La entidad fue creada por Charo Barca tras la perdida de su hija Andrea y ofrece a los afectados ayudas económicas, psicológicas e incluso de alojamiento en el entorno del Hospital Clínico de Santiago. Rueda destacó también su «esforzo por humanizar os espazos pediátricos dos hospitais».

El trompetista Esteban Batallán (Barro, 1983) se formó en los conservatorios de Vigo y Pontevedra, y en la Escola de Altos Estudos Musicais de Galicia. En su amplia trayectoria internacional ha sido trompetista principal de las orquestas de Chicago y Hong Kong, además de que ha colaborado con las orquestas sinfónicas de distintos países.

En la actualidad, Batallán forma parte del departamento de trompeta de DePaul University de Chicago, y es profesor de la Civic Orchestra en la misma ciudad de Estados Unidos.

La doctora en Física Mar Capeáns Garrido (Santiago, 1967) es «unha das nosas científicas máis influentes», destacó Rueda. La mayor parte de su trayectoria discurrió en el Consello Europeo para a Investigación Nuclear (CERN), el laboratorio de física de partículas «máis grande do mundo» y en el que continúa trabajando. Capeáns ha publicado más de 500 artículos científicos y participa en la evaluación de programas de física de partículas en el extranjero, y en proyectos de la Unión Europea.

El atleta Adrián Ben Montenegro (Viveiro, 1998) está especializado en carreras de medio fondo. Quedó quinto en los juegos olímpicos de Tokio en el 2020 y ganó el campeonato de Europa en pista cubierta del 2023. El año pasado se proclamó subcampeón de España en los 1.500 metros.

La última de las medallas es para la propietaria de los restaurantes La Penela, María Barallobre Tomé. Fue profesora durante casi 30 años antes de abrir su primer establecimiento en Coirós. De ahí dio el salto A Coruña y también a «Madrid, Barcelona e París». Sus restaurantes, subrayó Rueda, «falan moi ben da nosa gastronomía».

El domingo, la entrega

La gala de entrega de las medallas, añadió el presidente, se celebrará el próximo 28 de junio, coincidiendo como todos los años con la aprobación en plebiscito del Estatuto de Autonomía de Galicia y el regreso a la comunidad de los restos del intelectual, escritor y artista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (Rianxo, 1886-Buenos Aires), que da nombre a los galardones.

Las medallas son una condecoración de carácter civil creadas en 1984 y otorgadas por la Xunta a personalidades e instituciones gallegas que hayan logrado contribuciones destacables en los campos artístico, literario, deportivo, económico, intelectual o en cualquier otro.