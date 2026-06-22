Empieza en Londres la vista del Prestige en la que España se enfrenta a un pago millonario al seguro
REDACCIÓN / LA VOZ
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Tras perder la opción de cobrar de la aseguradora 855 millones por los daños del vertido, ahora se arriesga a tener que indemnizarla22 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El alambicado sistema judicial británico permite paradojas como esta. España y Francia fueron a la jurisdicción británica como víctimas de la marea negra del Prestige, con la intención de ejecutar en el Reino Unido la