Empieza en Londres la vista del Prestige en la que España se enfrenta a un pago millonario al seguro

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

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Fachada de la Corte Suprema, en Londres
Fachada de la Corte Suprema, en Londres Toby Melville | REUTERS

Tras perder la opción de cobrar de la aseguradora 855 millones por los daños del vertido, ahora se arriesga a tener que indemnizarla

22 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El alambicado sistema judicial británico permite paradojas como esta. España y Francia fueron a la jurisdicción británica como víctimas de la marea negra del Prestige, con la intención de ejecutar en el Reino Unido la

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