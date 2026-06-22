Denuncian que centros sanitarios de Ourense superaron los 30 grados

Imagen de archivo de un hospital de la provincia de Ourense Santi M. Amil

El sindicato de enfermería Satse denunció ante la Inspección de Trabajo y las gerencias de salud las situaciones de «calor extremo e insoportable» que están sufriendo algunos centros sanitarios en Galicia, en los que se han superado las temperaturas máximas establecidas por ley para poder trabajar en condiciones adecuadas y evitar riesgos para la salud. En un comunicado, explicó que se superaron los 30 grados en plantas de hospitalización, urgencias y rehabilitación en centros sanitarios de Galicia, el País Vasco, Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Navarra, Murcia y Canarias.

En concreto, desde el sindicato se refirieron a los casos de varios centros sanitarios en las provincias de Ourense (Galicia), Salamanca (Castilla y León) o Álava (País Vasco), donde se registraron temperaturas superiores a los 29 y 30 grados. Todo ello a pesar de que la normativa en España señala que, en espacios donde se realizan trabajos sedentarios, como las consultas sanitarias, la temperatura debe estar entre 17 y 27 grados, mientras que en entornos donde se realizan trabajos ligeros, como en las plantas de un hospital, debe situarse entre los 14 y 25 grados.

Satse afirmó que los hospitales y centros de salud son entornos laborales «especialmente vulnerables», ya que acuden y permanecen en ellos personas de edad avanzada y con distintos problemas y complicaciones en su salud. Estas circunstancias, entre otras, incrementan los riesgos derivados de la exposición a altas temperaturas.

Inversión en climatización

En este contexto, reclaman a las distintas consejerías de Sanidad que aumenten la inversión en sistemas de climatización y mantenimiento para asegurar que todos los centros sanitarios cuentan con condiciones óptimas, ante un verano que se prevé más caluroso de lo normal. Desde el Ministerio de Sanidad se alertó, en línea con la Agencia Estatal de Meteorología, de que hay hasta un 70 % de probabilidades de que este período estival sea más caluroso de lo habitual, lo que supone una «seria amenaza» para la salud pública, teniendo en cuenta, además, que «no solo hace más calor, sino que llega antes y dura más».

Desde el sindicato aseguran que los problemas que sufren algunos hospitales y centros de salud son consecuencia de una «falta de planificación e inversión adecuada» por parte de los servicios de salud competentes. «Esta realidad provoca que los centros no cuenten con los sistemas de aire acondicionado adecuados o que no se realicen los trabajos necesarios de mantenimiento de los equipos en tiempo y forma. Tenemos edificios con infraestructuras muy antiguas y poco ajustadas al uso que se dan actualmente», afirmaron.