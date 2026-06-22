Un curso del Poder Judicial alerta de que los delitos tecnológicos siempre irán por delante de las leyes

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

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Esther Erice, vocal del Poder Judicial; Ignacio Picatoste, presidente del TSXG; Esther Rojo, presidenta del Observatorio del Poder Judicial contra la Violencia de Género, y Roberto Barba, director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero de la Xunta, este lunes en A Coruña.
Esther Erice, vocal del Poder Judicial; Ignacio Picatoste, presidente del TSXG; Esther Rojo, presidenta del Observatorio del Poder Judicial contra la Violencia de Género, y Roberto Barba, director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero de la Xunta, este lunes en A Coruña. J. M. PAN

Expertos en violencia de género advierten que el  acoso y el hostigamiento en las redes son una realidad cada vez más compleja

23 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

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