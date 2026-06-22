Un curso del Poder Judicial alerta de que los delitos tecnológicos siempre irán por delante de las leyes
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Expertos en violencia de género advierten que el acoso y el hostigamiento en las redes son una realidad cada vez más compleja23 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Jamás conseguiremos que la legislación vaya por delante de la tecnología, eso lo tenemos claro». La frase es de Francisco Pérez Bes, adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos, que este lunes participó en