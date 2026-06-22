Un curso del Poder Judicial alerta de que los delitos tecnológicos siempre irán por delante de las leyes

Esther Erice, vocal del Poder Judicial; Ignacio Picatoste, presidente del TSXG; Esther Rojo, presidenta del Observatorio del Poder Judicial contra la Violencia de Género, y Roberto Barba, director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero de la Xunta, este lunes en A Coruña. J. M. PAN

«Jamás conseguiremos que la legislación vaya por delante de la tecnología, eso lo tenemos claro». La frase es de Francisco Pérez Bes, adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos, que este lunes participó en