Las universidades gallegas avanzan en los baños mixtos, que no convencen a todos

Baño mixto en la Escola de Enxeñaría de Telecomunicacións de la Universidade de Vigo M.MORALEJO

La Universidad del País Vasco fue pionera al incluir en sus facultades el tercer baño, junto al de hombres y mujeres, para responder a la diversidad sexual. Se trata de una iniciativa que fue seguida por otras instituciones educativas, como la Politécnica de Valencia o la Complutense de Madrid, que ya cuenta con este modelo en Bellas Artes, Educación, Políticas, Sociología o Ciencias de la Información. Pero las universidades gallegas también van dando sus pasos, y las tres aseguran que han comenzado a reconvertir los aseos tradicionales en otros más inclusivos.

En la Universidade de Vigo, además de los baños segregados han comenzado a surgir alternativas inclusivas como los baños mixtos, que permiten alcanzar tres objetivos: por un lado garantizan el acceso a todas las personas, optimizan el uso de los espacios y reducen las dificultades de personas trans y no binarias. Pueden encontrarse ya en la Escola de Enxeñaría de Telecomunicacións, la Facultade de Filoloxía e Tradución o en la de Belas Artes.

También en la UDC están avanzando en adaptar sus aseos a un modelo más inclusivo e indiferenciado, tal y como recoge su plan de igualdad. Se ha empezado en aquellos centros en los que la distribución de los baños facilita la transformación, al disponer de cabinas independientes y ausencia de urinarios de pared. La Facultade de Ciencias da Educación tiene uno, y tras las obras de Náutica e Máquinas estas instalaciones también contarán con otro.

Por su parte, desde la USC explican que aunque no hay una directriz firme, la consigna de la oficina de igualdad es no rotular y los nuevos baños ya se están haciendo inclusivos. Es decir, en aquellas facultades en donde el centro decide reconvertir los servicios se retiran los carteles de mujer y hombre mientras que los nuevos se diseñan ya como mixtos.

No obstante surgen algunas voces críticas porque hay diferentes modelos: mixtos o el tercer baño. En el primero de los casos un mismo servicio es usado por cualquier persona, mientras que con el tercer baño —como ocurre en las facultades del País Vasco— se amplía con un aseo para personas no binarias. Al unificarse los aseos hay jóvenes, fundamentalmente mujeres, que no se sienten cómodos.

En la Facultade de Filoloxía de Santiago no hay baños mixtos, pero la receptividad del alumnado es alta: «non me importaría que fosen mixtos en absoluto, non me sentiría incómoda, polo menos desde o meu punto de vista», explica Lucía Fernández. Gonzalo y Aarón son de la misma opinión: «Hai que naturalizar ese tema, sería un horizonte bo». Pero introducen un debate interesante, «penso que é algo que se ten que abordar máis desde a perspectiva feminina, que elas se sintan o suficientemente cómodas como para compartir baños con homes».

En Bioloxía, en la USC, el servicio para discapacitados está en el baño de mujeres M. G.

Al final, explica Aarón, «é un tema bastante delicado porque estamos a falar da identidade das persoas». Admiten que la limpieza suele mantenerse más en los baños de mujeres, lo que puede ser otro motivo de incomodidad para las jóvenes aunque, como apuntan estos jóvenes, «estamos nun momento de bastantes cambios», así que es buena idea abrir el debate. «Iso si —insisten con humor— a receptividade vai depender bastante da facultade».

Adaptados y de acceso libre

Una de las características de los baños universitarios es su acceso libre. No hay ningún tipo de restricción a personas ajenas a la comunidad universitaria. La mayoría de las facultades están ubicadas en campus y alejadas de los núcleos de la ciudad pero la USC, por ejemplo, tiene en pleno casco histórico algunos de sus centros más emblemáticos, como Medicina, Filosofía o Historia. En esta última, con baños renovados, hay un dispositivo para la tarjeta universitaria pero en la práctica el acceso es libre.

Todas disponen de aseos adaptados a personas con movilidad reducida. Las dificultades que existían en la Escola Técnica Superior de Náutica debido a las características históricas del edificio se subsanaron mediante una reforma reciente que permitió acondicionar tanto los baños como la rampa de acceso. Eso sí, queda todavía una asignatura pendiente: la incorporación de cambiadores (o incluso salas de lactancia) a estas infraestructuras. No solo para el posible uso de alumnos sino de docentes o participantes en congresos o reuniones científicas. En un recorrido por algunos de los centros universitarios de la capital gallega no se encontraron ni cambiadores ni salas habilitadas para la lactancia materna.