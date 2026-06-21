Rueda recibe al general jefe de la Guardia Civil en Galicia tras pasar a la reserva

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto al general jefe de la Guardia Civil de Galicia, Miguel Ángel González Arias, en Santiago. David Cabezón @ Xunta

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recibió esta semana al general jefe de la Guardia Civil en Galicia, Miguel Ángel González Arias, tras dejar su puesto con motivo de su pase a la reserva. El titular del Gobierno gallego le agradeció los casi cuatro años de servicio al frente del Instituto Armado en la comunidad y destacó «o seu compromiso coa seguridade cidadá e co servizo público». También elogió «a súa colaboración coa Xunta en todas aquelas actuacións» en las que fue necesaria. Los acompañó durante su encuentro el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.

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El general jefe de la Guardia Civil de Galicia, Miguel Ángel González Arias (Lugo, 1964), pasó oficialmente a la reserva el día 14 de junio. Así lo indicó días antes el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa en una resolución firmada por la ministra Margarita Robles. Pese a que esa es la fecha inicialmente prevista para terminar su período de mando como general de brigada, que está establecido en cuatro años, lo cierto es que el anuncio de su pase a la reserva este mismo mes causó sorpresa en Galicia debido a que el mandato de González Arias se vio interrumpido al ser anulado su nombramiento cuando ya llevaba varios meses al frente de la Zona número 15 de la Guardia Civil.