Medio centenar de proyectos de alumnos de la FP gallega, premiados por su innovación

Uno de los proyectos expuestos en el certamen FP Innova, en una imagen de abril de este año en la Cidade da Cultura de Santiago. XOAN A. SOLER

La Consellería de Educación acaba de reconocer el trabajo de 45 centros de la comunidad por desarrollar proyectos de innovación en el ámbito de la formación profesional. Fueron premiadas propuestas de varias familias profesionales: Transporte e mantemento de vehículos, de Madeira, moble e cortiza, de Electricidade e electrónica, y de Hostalaría e turismo. El objetivo de estos galardones, según explica la Xunta, es «potenciar a investigación desenvolvida polo alumnado, o traballo en grupo e a transferencia de coñecemento entre centros educativos, empresas e outras entidades».

Estos reconocimientos, para los que se destina un presupuesto total de un millón de euros, se desarrollan alrededor de tres modalidades. La primera, con 26 trabajos galardonados, se centra en iniciativas que tienen como objetivo generar innovación tecnológica o científica y que redunden en la mejora de los procesos de producción o de prestación de servicios. Entre estos trabajos se encuentra un sistema de drones cosméticos del CIFP Manuel Antonio de Vigo, y una herramienta de ingeniería ergonómica del CIFP Politécnico de Lugo que optimiza la interacción entre el usuario y sus herramientas.

Otras iniciativas ponen el foco en la sostenibilidad y la revalorización del patrimonio natural gallego. El proyecto Avea Moura, del CIFP de Vilamarín, recupera un cereal autóctono en riesgo de desaparición, transformandola avena en productos de sin gluten. En el mismo instituto, otra iniciativa ha resultado premiada por revalorizar el suero de la leche para convertirlo en bebidas isotónicas y otros recursos gastronómicos.

Hay proyectos de todo tipo. En la modalidad B de los premios se reconocen iniciativas que crean materiales y recursos didácticos para innovar en alguna de las familias profesionales. Entran en ella iniciativas como un método para reutilizar los materiales de construcción diseñado por el CIFP Someso. En la modalidad C, por su parte, se premian aquellos proyectos de orientación profesional centrados en las necesidades reales del mercado laboral y adaptados a las aspiraciones de los alumnos. Es el caso del proyect GuiAme del CIFP Ánxel Casal de A Coruña, que diseñó un chatbot de inteligencia artificial para resolver dudas sobre itinerarios formativos y otras cuestiones.