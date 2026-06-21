Juristas y asociaciones proponen en el Parlamento cambios en la legislación de atención a las personas con discapacidad

Jornadas sobre legislación de las personas con discapacidad organizadas por el Colexio de Notarios de Galicia y la Fundación Aequitas, esta semana en el Parlamento.

La legislación que atiende a las personas con discapacidad contiene numerosas ventajas, pero también carencias y disfunciones que pueden agravar los problemas de integración social. Esa es la conclusión a la que llegaron esta semana en el Parlamento de Galicia juristas y asociaciones que debatieron en unas jornadas organizadas por el Colexio Notarial de Galicia y por la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado.

Bajo el título «Os dereitos fundamentais das persoas con discapacidade», los ponentes debatieron sobre diferentes aspectos de la legislación vigente. El decano notarial, José María Graíño, destacó «el punto de inflexión» que supuso la Ley 8/21 al facilitar que las personas con discapacidad, mediante los apoyos necesarios, «ejerzan su capacidad jurídica en igualdad y alcancen su plena integración social». A juicio de Graíño, la ley estatal supera el enfoque médico y la incapacitación tradicionales, y avanza hacia un modelo basado en la autonomía y en la toma de decisiones.

Durante el encuentro también se debatió sobre la figura de la guarda de hecho, es decir, el apoyo informal y cuidados que prestan familiares o allegados, sin un nombramiento formal o judicial, a las personas con discapacidad. María José Segarra, fiscal de sala coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores, se refirió a la falta de concienciación por parte de administraciones públicas y empresas y al exceso de burocracia o de formalidades innecesarias.

La notaria Inmaculada Espiñeira añadió en los aspectos legales de esta figura informal, como la posibilidad de acreditarla mediante un acta de notoriedad, y agradeció la flexibilidad y creatividad mostrada por los jueces en la interpretación de la Ley 8/21 en sus resoluciones al respeto. Pero hubo más temas sobre la mesa. Los representantes de Fademga Plena Inclusión Galicia y de la asociación Líber criticaron la falta de previsión respecto a la realidad heterogénea del colectivo al que se pretende ayudar, especialmente en casos de discapacidad intelectual. ?En conexión con ese aspecto, subrayaron «efectos colaterales negativos» de la aplicación de la ley por parte de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Porque en muchos casos, por ejemplo, se ha producido una equiparación con la ya desaparecida tutela, y solo se reconoce el grado máximo de discapacidad a quienes están sujetos a una curatela representativa, dejando fuera otras situaciones.

El notario José Luis Espinosa coincidió con el diagnóstico de los representantes asociativos y añadió que, después de cinco años, una reforma de este alcance «debería comportar una adaptación legislativa más amplia que no se ha realizado». Por otro lado, el patrón de la Fundación Aequitas, Gonzalo López Ebri, denunció la histórica desprotección jurídica que sufren las personas en lo relativo a los ingresos involuntarios psiquiátricos o residenciales.

El papel del notariado

Las jornadas culminaron con un debate en el que participaron, además de Castro-Girona, el magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, José Luis Seoane Spiegelberg, y el fiscal delegado de Protección de Personas Mayores y con Discapacidad, Santiago Miguel, y que fue moderado por el director adjunto de Aequitas, Francisco González.

?La directora de Aequitas subrayó que el notariado asume un rol fundamental para otorgar forma jurídica a la voluntad de la persona, garantizando que el ejercicio de sus derechos sea seguro sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Como colofón, los ponentes debatieron sobre aspectos controvertidos, como la necesidad de evitar que los mecanismos de apoyo a las personas que los requieran puedan, en la práctica, acabar limitando la libertad del individuo en lugar de promoverla.