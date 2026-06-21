O eurodeputado Casares propón que os sistemas de detección de nenos sexan obrigatorios nos coches europeos
GALICIA
O «síndrome do bebé esquecido» acabou coa vida de dous nenos galegos nos últimos tres anos e o socialista quere que se siga a estela de Italia, onde xa son necesarios por lei22 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
A morte dunha nena en Brión dentro dun coche o pasado mes de maio foi un accidente que non sucedía por primeira vez. No 2023 produciuse un sinistro similar no Porriño que afectou a outro neno de dous anos. Para evitar máis desgrazas asi, o eurodeputado do PSdeG, Nicolás González Casares, vén de presentarlle propostas sobre esta cuestión á Eurocámara e á Comisión.
O lalinés, enfermeiro de formación, rexistrou tres emendas á proposta da lei ómnibus de vehículos a motor para facer obrigatorios os sistemas de detección de presenza infantil nos automóbiles novos. Amais, González Casares dirixiuse á Comisión Europea para preguntarlle por este tema. No seu escrito, o eurodeputado cuestiónalle ao Executivo comunitario se ten pensado propoñer a obrigatoriedade destes sistemas en toda a Unión Europea e pon de exemplo a Italia, onde xa son necesarios por lei.
González Casares defende a necesidade destes sistemas fronte o «síndrome do bebé esquecido», un fenómeno polo cal un pai ou coidador dun neno, en situacións de estrés, poden esquecerse del. «Este fenómeno, combinado con temperaturas de calor extremas, repetiuse de xeito tráxico polo menos sete veces en Europa nos dous últimos anos», explicou o socialista. «Os coches teñen sistemas que avisan se quedan acesos os faros, pero non se o noso fillo fica dentro. E iso pode ter consecuencias moi dramáticas».
A tecnoloxía de detección de presenza infantil —Child Presence Detection en inglés— encárgase de emitir sinais sonoros e visuais cando detecta xente no asento traseiro co coche apagado, do mesmo xeito que se avisa cando un pasaxeiro non leva posto o cinto de seguridade. Os sistemas máis avanzados tamén envían mensaxes ao teléfono móbil do condutor. Euro NCAP revisa estes mecanismos dende o ano 2023 e dálles cada vez máis importancia. Italia é o único pais da UE onde é obrigatorio levar sistemas de detección ao viaxaren con nenos, pero poden ser os do propio coche, da cadeira elevadora ou accesorios independentes. As multas por non levalos oscilan entre os 88 e os 333 euros.