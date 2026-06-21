As Catedrais exhibe músculo: ya hay entradas agotadas para días de julio

José Francisco Alonso Quelle
JOSÉ ALONSO RIBADEO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Varios turistas en la playa de As Catedrais, en una imagen del sábado.
Varios turistas en la playa de As Catedrais, en una imagen del sábado. Xaime Ramallal

No es habitual que a estas alturas ya haya días sin cupo y hay voces que sugieren ampliar el período de protección más allá del actual, entre julio y septiembre

22 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

As Catedrais, en Ribadeo, mantiene intacto su tirón, inmune a las grandes afluencias de visitantes de los últimos años, con su popularidad disparada como una de las playas más hermosas y singulares del mundo por

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