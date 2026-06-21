As Catedrais exhibe músculo: ya hay entradas agotadas para días de julio
RIBADEO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
No es habitual que a estas alturas ya haya días sin cupo y hay voces que sugieren ampliar el período de protección más allá del actual, entre julio y septiembre22 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
As Catedrais, en Ribadeo, mantiene intacto su tirón, inmune a las grandes afluencias de visitantes de los últimos años, con su popularidad disparada como una de las playas más hermosas y singulares del mundo por