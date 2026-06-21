Álvaro Fernández, arquitecto urbanista: «Las áreas urbanas existen de hecho, no de derecho, y nos sale muy caro»
SANTIAGO / LA VOZ
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A Coruña y Vigo suman un tercio de la población, pero no están reconocidas22 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Álvaro Fernández Carballada (Salinas de Pisuerga, Palencia, 1960) es arquitecto urbanista experto en planificación territorial. Fue responsable del PXOM de Carballo y de planes parciales, desarrollos y modificaciones puntuales en distintas urbes de Galicia. Hace