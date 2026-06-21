Álvaro Fernández, arquitecto urbanista: «Las áreas urbanas existen de hecho, no de derecho, y nos sale muy caro»

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO / LA VOZ

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El arquitecto urbanista Álvaro Fernández Carballada, en la Cidade da Cultura de Santiago.
El arquitecto urbanista Álvaro Fernández Carballada, en la Cidade da Cultura de Santiago. PACO RODRÍGUEZ

A Coruña y Vigo suman un tercio de la población, pero no están reconocidas

22 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Álvaro Fernández Carballada (Salinas de Pisuerga, Palencia, 1960) es arquitecto urbanista experto en planificación territorial. Fue responsable del PXOM de Carballo y de planes parciales, desarrollos y modificaciones puntuales en distintas urbes de Galicia. Hace

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