Álvaro Fernández, arquitecto urbanista: «Las áreas urbanas existen de hecho, no de derecho, y nos sale muy caro»

El arquitecto urbanista Álvaro Fernández Carballada, en la Cidade da Cultura de Santiago. PACO RODRÍGUEZ

Álvaro Fernández Carballada (Salinas de Pisuerga, Palencia, 1960) es arquitecto urbanista experto en planificación territorial. Fue responsable del PXOM de Carballo y de planes parciales, desarrollos y modificaciones puntuales en distintas urbes de Galicia. Hace