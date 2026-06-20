Evacuada en helicóptero una menor ante una «posible complicación médica» en Ons

Evacuación de emergencia en la isla de Ons PARQUE NACIONAL

El Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia informó de la evacuación sanitaria de urgencia de una menor en la isla de Ons, después de que fuese atendida en el puesto sanitario que el Parque tiene en Curro. Según señalaron desde la entidad, se trata de una menor de corta edad que «presentaba un malestar progresivo con diversos síntomas compatibles cunha posible complicación médica». El personal sanitario de Illas Atlánticas, después de una primera valoración de la paciente, activó el procedimiento de coordinación con el 112 Galicia.

El servicio autonómico de emergencias movilizó hasta la isla un helicóptero de emergencias para «garantir unha evacuación rápida e segura desde o helipuerto» de Ons, ubicado en la zona más alta del enclave buenense. En el operativo participaron, de manera coordinada, personal de Parque Nacional, profesionales de Tragsa, así como los servicios del 112 Galicia y del 061. Desde Illas Atlánticas se subraya que se garantizó en todo momento «o cumprimento estrito do protocolo establecido para evacuacións médicas en contornas illadas».

Según estas fuentes oficiales, la intervención «desenvolveuse con normalidade, nun tempo óptimo e sen incidencias adicionais». La menor fue trasladada para su valoración hospitalaria especializada. Desde el Parque Nacional se agradece la colaboración y profesionalidad de todos los equipos implicados, «reforzando o compromiso coa seguridade das persoas visitantes e coa correcta xestión das emerxencias no ámbito insular».