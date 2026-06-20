Encuentran el cadáver de un vecino de Cambados de 83 años flotando en la dársena del puerto de Tragove

Zona acordonada en la que permanece el cadáver del hombre encontrado flotando en el puerto Tragove. Mónica Irago

El puerto cambadés de Tragove ha arrancado este sábado con la triste imagen de la aparición del cadáver de hombre flotando en las aguas de su dársena. La piloto de una moto náutica dio la alerta al divisar el cuerpo mientras navegaba. Horas después del hallazgo, la víctima pudo ser por fin identificada. Se trata de un vecino de Castrelo de 83 años, cuyas iniciales son L. P. P. A falta de que se le practique la autopsia, todo indica que sufrió una caída accidental que le costó la vida.

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Cambados se personaron de inmediato en la rada, donde solicitaron la colaboración de un marinero para recuperar el cuerpo. Al mediodía, este permanecía todavía en la embarcación del profesional del mar, a la espera de que el titular del juzgado de guardia de la planta judicial de Cambados, en este caso el del número 1, se desplazase a Tragove para autorizar el levantamiento del cadáver.

Nadie en el bar de la lonja conocía al hombre encontrado, quien, si bien portaba cartera en sus ropas, carecía de documentación con la que poder identificarlo. La primera hipótesis apuntaba a la posibilidad de que se tratase de un pescador aficionado que hubiese acudido de noche a la captura de chocos y resbalado, cayendo al mar. Hasta el lugar se desplazó el alcalde de Cambados, Samuel Lago, para interesarse por el suceso y la identidad del fallecido.