El BNG exige a Rueda que se tome en serio la restauración tras los incendios y Besteiro reclama que se active el plan de emergencia en Viana

Lodo en el núcleo de A Bouza, en Viana do Bolo SANTI M. AMIL

Tras las riadas que afectaron esta semana a varios municipios de Ourense, el BNG acaba de presentar en el Parlamento gallego una batería de iniciativas para reclamarle al Gobierno del PP en la Xunta que «se tome en serio» la restauración del territorio afectado por los incendios para evitar episodios como este y que, además, tome medidas urgentes para ayudar a los vecinos que sufrieron las consecuencias devastadoras de las tormentas en el oriente de Ourense, especialmente en el Concello de Viana do Bolo. «O que estamos vendo estes días en Viana do Bolo non é só a consecuencia dunha tormenta forte; é a imaxe dun territorio ferido polos incendios do verán pasado que non tivo a restauración integral que se precisaba», afirma la portavoz de Montes del BNG, Montse Valcárcel, que achaca a la inacción de la Xunta estos daños, «con aldeas arrasadas polas riadas e aludes de lama, pedras e troncos».

El BNG recuerda que un incendio no finaliza cuando se apaga: «Non se trata só dunha hipótese técnica. Os veciños afectados atribúen directamente a virulencia dos aludes de lodo á destrución da cuberta vexetal producida polos incendios forestais do verán pasado, que eliminou a barreira natural de contención que protexía as aldeas», explica, y recalca que «esta conexión causal era previsible, coñecida e era evitable».

Para la diputada nacionalista, es evidente que las tareas de restauración tras los incendios fueron insuficientes: «Segundo a escasa información publicada polo Executivo, actuouse só sobre algo máis de 6.300 hectáreas e arredor de 100 quilómetros de pistas melloradas fronte a case ás 119.000 hectáreas queimadas», apunta.

En sus iniciativas, el BNG reclama a la Xunta que declare la situación de emergencia territorial en las zonas afectadas y que movilice recursos de forma inmediata para la limpieza, la reparación de infraestructuras y la atención a las personas, explotaciones y viviendas que sufrieron daños.

Visita de Besteiro

También el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, exige a la Xunta que active el plan de emergencia en Viana do Bolo y que movilice con rapidez todos los recursos necesarios para atender a los vecinos afectados. Así lo explicó este viernes, cuando se desplazó a la zona para conocer sobre el terreno el alcance de los daños. Acompañado por el alcalde, el también socialista Germán García-Ávila, el secretario provincial del PSdeG, Álvaro Vila, y la diputada Carmen García Costas, entre otros cargos socialistas, Besteiro visitó algunas de las zonas más afectadas. «Estamos ante unha emerxencia total. O que vemos aquí é dantesco: case catro metros de recheo, todo o que baixou do monte enriba das casas, dos accesos e da vida diaria da xente», afirmó Besteiro, que destacó que lo primero que hay que hacer ahora es ponerse al lado de los vecinos y «darlles a seguridade de que as Administracións van reaccionar».

El líder socialista reclama a la Xunta que no pierda tiempo: «Con toda a prudencia e con toda a responsabilidade que require este momento, pedimos que se active o plan de emerxencia. Non hai motivo para non facelo. Se isto non é unha emerxencia, que o é?». Para Besteiro, como para el BNG, los daños sufridos esta semana están vinculados a la situación en la que quedaron los montes tras los incendios del pasado verano: «Estamos vendo as consecuencias dun monte absolutamente pelado, que xa non fai de barreira natural cando cae unha tormenta forte. Incendios máis abandono acaban provocando catástrofes».