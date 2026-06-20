Besteiro insta a Alcoa a acelerar la construcción del horno de cocción «para apuntalar» el futuro de San Cibrao

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en la reunión sobre Alcoa que mantuvo con otros compañeros de partido, este sábado en Cervo.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, instó este sábado a la empresa Alcoa a «acelerar» la construcción del horno de cocción, que considera «unha parte importante» para el futuro de la fábrica de la compañía en San Cibrao y para el que el Gobierno central le ha concedido 40 millones de euros. «Xa non hai ningún obstáculo para poñer en marcha ese novo equipo», aseguró antes de demandar inversiones para que la factoría sea más eficiente, competitiva y menos dependiente del consumo de energía.

El líder de los socialistas gallegos remarcó que nada impide que la empresa inicie la construcción del nuevo equipo industrial, que permitirá fabricar ánodos en la propia factoría en vez de recurrir a su importanción. El Gobierno ya le concedió a la empresa el Perte de descarbonización y Besteiro considera que «xa non hai tempo que perder» para acelerar la construcción de ese innovador horno de cocción.

Tras una reunión en la que abordó la situación de la fábrica con la presidenta de la Deputación de Lugo, Carmela López, y con alcaldes y portavoces socialistas de A Mariña, el secretario xeral del PSdeG afirmó que el nuevo proyecto apuntalará la situación de la planta, «que mellorou de xeito significativo nos últimos anos». El líder socialista también se refirió a la balsa de lodos de la planta mariñana para reclamarle al Gobierno de Rueda «que se poña as pilas» y trabaje con centros de investigación y universidades para así alcanzar «unha solución definitiva» para esos residuos.

Besteiro, que también apuesta por «mellorar a conexión eléctrica da planta», le reclamó al Gobierno central que resuelva definitivamente el concurso de los parques eólicos «que quedaron pendentes por non cumprir os fitos que se marcaban no seu momento». A la empresa le pide que siga avanzando en la modernización de la planta para conseguir que consuma menos.

Memoria histórica en Lugo

El líder del PSdeG también aprovechó su acto en Cervo para calificar de «verdadeira aberración» que el Concello de Lugo impidiese el viernes la celebración en el Vello Cárcere de un acto en el que se iba a destacar la declaración del edificio como lugar de memoria. Tildó de «deplorable» la actitud del gobierno local dirigido por la popular Elena Candia, a la que acusa de «torpedear» el acto para así marcar su posición con respecto a la memoria histórica.