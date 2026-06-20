Arrancan las oposiciones de educación para 15.900 aspirantes: «A ver se a terceira é a definitiva»

1/19 Opositores en el Politécnico de Conxo XOAN A. SOLER 2/19 Opositores en el Politécnico de Conxo XOAN A. SOLER 3/19 Opositores en el Politécnico de Conxo XOAN A. SOLER 4/19 Opositores en el Politécnico de Conxo XOAN A. SOLER 5/19 Opositores en el Politécnico de Conxo XOAN A. SOLER 6/19 XOAN A. SOLER 7/19 XOAN A. SOLER 8/19 XOAN A. SOLER 9/19 Opositores accediendo al examen en el IES Álvaro Cunqueiro de Vigo XOÁN CARLOS GIL 10/19 Opositores esperando a entrar al examen en el IES Álvaro Cunqueiro de Vigo XOÁN CARLOS GIL 11/19 Opositores accediendo al examen en el IES Álvaro Cunqueiro de Vigo XOÁN CARLOS GIL 12/19 Opositores accediendo al examen en el IES Álvaro Cunqueiro de Vigo XOÁN CARLOS GIL 13/19 Opositores en el IES Álvaro Cunqueiro de Vigo XOÁN CARLOS GIL 14/19 Opositores en el IES Álvaro Cunqueiro de Vigo XOÁN CARLOS GIL 15/19 Opositores en el IES Leiras Pulpeiro de Lugo Pablo Fernández 16/19 Opositores en el IES Leiras Pulpeiro de Lugo Pablo Fernández 17/19 Opositores entrando en el IES Leiras Pulpeiro de Lugo Pablo Fernández 18/19 Opositores en el IES Leiras Pulpeiro de Lugo Pablo Fernández 19/19 Opositores en el IES Leiras Pulpeiro de Lugo Pablo Fernández

Nervios disimulados a pocos minutos de que comience el llamamiento de los más de 360 opositores de educación que se examinan en el Politécnico de Santiago. La mayoría, 310, de primaria, pero también 57 de una especialidad de FP, Fabricación e instalación de carpintería e moble. Se nota en la media de edad, más elevada en este último caso, pero la inquietud es la misma, no en vano está en juego una plaza fija. A este centro acudió el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para comprobar el funcionamiento del proceso selectivo, dar suerte a los aspirantes y agradecer el trabajo de todas las personas que están detrás de este dispositivo. No es pequeño: quince municipios, 60 centros, y más de dos mil personas entre tribunales titulares y suplentes. Sin contar a los opositores, casi 15.900 para 1.601 plazas de 42 especialidades diferentes.

Brais Eiras y Marcos Fernández lo intentan por tercera vez XOAN A. SOLER

Marcos Fernández y Brais Eiras, el primero de A Estrada y el segundo de Vedra, lo intentan por tercera vez, «a ver se é a definitiva, esperemos porque xa hai moito adiantado de anos anteriores, agora a demostrar o que sabemos e intentalo», apunta Brais.

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Hay más nervios, admiten, que cuando se presentaron por primera vez, «cando te sintes menos preparado vas con menos presión, pero cando ves que a cousa está cerca sube», explica el estradense. Llevan tres años intensos de estudio y se han preparado en una academia. No hay trucos ni consejos mágicos: «Ler o exame ben antes de empezar, ver qué queres responder e unha vez o decidas poñerte e non perder o tempo, non se pode perder un minuto». Y aunque suene a tópico, «ir o más tranquilo que poidas».

La mayoría de los opositores de educación optan por la preparación en una academia. Y de la elección pueden depender los resultados. Que se lo digan si no a Lucía Gil, que lleva dos años preparando el temario de primaria, «este año estoy muy contenta porque el pasado acudí a una mala academia y la experiencia no fue buena, para mí ha sido lo primordial, la preparación ha cambiado mucho». Ocho horas diarias de estudio con un único fin, una plaza, «siempre puedes ir mejor preparada, pero lo he trabajado».

Un grupo de opositoras a primaria, que acudieron a la misma academia; en el centro, con cazadora, Sabela Blanco, y a la izquierda Lucía Gil XOAN A. SOLER

Pese a las horas de estudio, en una oposición juegan muchos factores. Uno de ellos es el examen. Sabela Blanco, compañera de Lucía en la academia Nós Oposicións, se enfrenta por primera vez a esta prueba, «lo que más me preocupa es que sea un examen al que podamos acceder, que no sea raro y las preguntas no sean rebuscadas». Sabela admite que «vengo a medias», así que en su caso asume la jornada de este sábado como experiencia «y para ver cómo se presenta».

No solo los opositores tienen un día intenso. Con ellos acuden parejas, padres, amigos... Son momentos de nervios para todos. Tras el llamamiento, cuando los aspirantes cruzan las puertas del instituto, en los aledaños esperan los allegados. ¿Su papel? Dar soporte y apoyar, «estar ahí todas las semanas porque hay altibajos», dice Pablo Bouzas, que ha venido con su pareja desde Noia, que se presenta por primera vez. «Quiere ser profesora desde pequeñita», cuenta.

La Consellería de Educación convoca este año el 120 % de la tasa de reposición, es decir, 120 plazas por cada cien jubilaciones. Una medida que permite dotar cada vez de mayor estabilidad a las plantillas: «a estabilidade profesional é boa a nivel individual para cada un dos opositores, pero tamén a nivel colectivo, porque unha plantilla estable permite desenvolver proxectos ao longo do tempo, o que redunda na calidade e en beneficio do alumnado», explicaba Román Rodríguez antes del inicio de las pruebas.

El proceso selectivo terminará a finales de julio y aquellos que obtengan plaza tomarán posesión para empezar incorporarse ya en septiembre. Este año la principal novedad es que interinos y sustitutos que hubiesen trabajado no tienen la obligación de presentarse para seguir en listas. La medida ha tenido un efecto claro en los datos de matrícula: si el año pasado se presentaron más de veinte mil personas, este año la cifra no llegó a 16.000.

Quejas de opositores

Respecto a las quejas de algunos opositores por la celebración de las pruebas selectivas coincidiendo con eventos festivos, lo que dificulta el alojamiento en estos municipios, el conselleiro recordó que las localidades y las fechas están anunciadas desde abril, «somos unha sociedade adulta, como se soe dicir, un poquiño de por favor».