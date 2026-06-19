Vota y opina: ¿Has renunciado a volar desde los aeropuertos gallegos?

Avión de Iberia aterrizando en el aeropuerto de Peinador XOAN CARLOS GIL

Las restricciones en los nuevos procedimientos de aproximación aérea de Enaire están provocando grandes perturbaciones en el funcionamiento de los tres aeropuertos gallegos. Son varios los vuelos que estos días, desde Alvedro, Peinado y Lavacolla, han sufrido desvíos o retrasos que, por consiguiente, afectan al día a día de los miles de usuarios que necesitan desplazarse por este medio de transporte. Y tú, ¿has tenido que renunciar a volar desde Galicia?

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