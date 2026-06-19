Vota y opina: ¿Has renunciado a volar desde los aeropuertos gallegos?
GALICIA
Las nuevas aproximaciones de Enaire están limitando la operatividad de los tres principales aeródromos de la comunidad19 jun 2026 . Actualizado a las 15:44 h.
Las restricciones en los nuevos procedimientos de aproximación aérea de Enaire están provocando grandes perturbaciones en el funcionamiento de los tres aeropuertos gallegos. Son varios los vuelos que estos días, desde Alvedro, Peinado y Lavacolla, han sufrido desvíos o retrasos que, por consiguiente, afectan al día a día de los miles de usuarios que necesitan desplazarse por este medio de transporte. Y tú, ¿has tenido que renunciar a volar desde Galicia?
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