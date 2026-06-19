La repesca cubre todas las plazas mir que habían quedado vacantes en Galicia por no incorporarse los médicos

Foto del 2025 durante la llegada de los residentes al CHUS en el mes de junio SANDRA ALONSO

Los hospitales gallegos vuelven a tener cubierta toda la oferta de plazas de formación sanitaria especializada. Este año se adjudicaron todos los puestos en el primer proceso de elección del Ministerio de Sanidad, pero finalmente una treintena de médicos renunciaron expresamente a su plaza en Galicia o directamente no se incorporaron. La necesidad de optimizar las plazas de formación llevó al Gobierno central a abrir un nuevo período de adjudicación, y en esta repesca, realizada este jueves, se cubrieron todas las vacantes.

En este segundo proceso se asignaron la totalidad de las 441 plazas que quedaron desiertas en el conjunto de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud por no incorporarse los profesionales sanitarios.

En Galicia fueron 30, la mayoría, 26, de medicina familiar y comunitaria, lo que suponía el 12 % del total de la oferta (207). La primera plaza en elegirse fue cirugía oral y maxilofacial en el Chuac. La eligió el aspirante con el número 2.809 en el mir, una posición muy buena, lo que hace pensar que este residente acaba de dejar un puesto vacante en otro centro sanitario. El número 5.906 del mir eligió oncología radioterápica en el CHUS, el 7.047 psiquiatría en Lugo, y el aspirante con el puesto 8.577 se irá al CHUO a realizar la residencia en medicina interna. En cuanto a las 26 plazas de medicina de familia, se adjudicaron todas en esta segunda vuelta. La primera en Burela y las dos últimas en Ourense. Si en la elección ordinaria la última plaza en elegirse en España fue una de Ferrol, en este caso los últimos puestos fueron para Don Benito, en Badajoz.

En la primera publicación del ministerio, del pasado lunes, se ofertaron 32 vacantes en el Sergas, las 30 mencionadas y dos más: endocrinología en Ferrol y urgencias y emergencias en Lugo, que en la resolución final no aparecen ni adjudicadas ni vacantes. En el caso de urgencias, por ejemplo, aunque el Sergas acreditó esta plaza el ministerio no aprobó su oferta para este año.

Ahora solo falta que los treinta médicos se incorporen efectivamente a sus puestos de trabajo. Según la información del ministerio los nuevos residentes tomarán posesión entre los días 29 y 30 de junio. Con ello los hospitales gallegos habrán completado toda su oferta de formación sanitaria especializada, 682 plazas, la más alta hasta el momento. El año que viene habrá un nuevo récord ya que la Xunta aprobó esta misma semana una convocatoria de 725 plazas. Hace 20 años, en el 2006, no llegaban ni a la mitad (312), y diez años antes la formación de facultativos residentes apenas ofertaba un centenar de plazas.