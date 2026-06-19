Las huelgas contra el Ministerio de Sanidad dejan más de 270.000 actos médicos suspendidos en Galicia

Personal médico del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, concentrados este viernes ante las puertas del centro Maria Aguilella Pardo | EFE

Cada día de huelga médica, en Galicia se suspendieron 150 cirugías, 5.000 consultas de atención hospitalaria, 1.100 consultas de primaria y 1.200 pruebas complementarias. En el último día de paros contra la reforma del estatuto marco del Gobierno, al menos hasta septiembre, el seguimiento en la sanidad pública gallega subió al 18 % (algo más elevado que el resto de la semana, que se mantuvo en torno a un 15 %). Una cifra que el sindicato médico O'Mega eleva hasta el 82 %. Según Sanidade, en los siete hospitales de las ciudades alcanzó el 25 %, en los hospitales comarcales fue del 13 % y en la atención primaria fue del 2,9 %.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, afirmó que desde que comenzaron las movilizaciones en el mes de diciembre ya se suspendieron un total de 270.844 actos médicos. En concreto, el Sergas canceló 5.758 cirugías, 156.168 consultas hospitalarias, 91.365 consultas de atención primaria y 17.553 pruebas. Ante este escenario, Gómez Caamaño denunció «a absoluta parálise» del Ministerio de Sanidad para ponerle fin a las huelgas médicas. Este viernes se reunió de forma telemática con los gerentes de las siete áreas sanitarias para evaluar el impacto de los paros, mostrando su preocupación por los pacientes afectados. Por ello, hizo un nuevo llamamiento al Gobierno a solucionar el problema que afecta los pacientes que están en las listas de espera de todas las comunidades.

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Afirmó el conselleiro que ante «a falta de interese en solucionar o problema demostrada pola ministra de Sanidade», el Sergas está trabajando en la elaboración de planes de contingencia específicos para cada área sanitaria ante el escenario de una huelga indefinida a partir de septiembre. «Necesitamos un pouco de responsabilidade e sensibilidade cara aos pacientes que están detrás desas suspensións», dijo.

La ministra de Sanidad, Mónica García, insistió en que el Gobierno «ha hecho su trabajo» con la aprobación del estatuto marco que, según afirmó, «mejora claramente las condiciones laborales» del sistema nacional de salud. Aseguró que el nuevo documento recoge, dentro de sus competencias, todas las reivindicaciones y malestares de los profesionales «que puede recoger el estatuto básico estatal» para poner límites y armonizar de alguna manera que un profesional en Galicia trabaje con las mismas condiciones que otro en Murcia, Madrid o Barcelona.

Así, Mónica García reiteró que «son las comunidades las que tienen que materializar esas condiciones laborales» y recordó que «muchas ya han pactado con los sindicatos médicos esa materialización de las mejoras, como la eliminación de las guardias de 24 horas».

En el último día de huelga antes del verano, el conflicto sigue enquistado y podría derivar en un paro indefinido este otoño, según advirtieron los seis sindicatos convocantes. «El ministerio hace su trabajo y ha trabajado para poner encima de la mesa una reforma laboral sanitaria, que es la primera reforma laboral sanitaria en 23 años para mejorar las condiciones laborales y que sienta las bases para las próximas décadas», zanjó.