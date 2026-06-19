Galicia es la tercera comunidad con la mayor tasa de donaciones de sangre

Una persona realiza una donación de sangre en una unidad móvil, en una imagen de archivo. MARTINA MISER

Quince minutos, ese es el tiempo medio que se tarda en realizar una donación de sangre. El año pasado lo hicieron 73.317 personas en Galicia, un 12 % de ellas por primera vez, quienes en total alcanzaron las 105.337 donaciones. De hecho, la comunidad gallega fue en el 2025 la tercera con una mayor tasa de donación en España, con 39 por cada 1.000 habitantes. Según el Ministerio de Sanidad, que hizo públicos este viernes los datos coincidiendo con el Día Mundial del Donante de Sangre, las campañas de donación de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue llevaron a Galicia a los primeros puestos, solo por detrás de Extremadura y Castilla y León. «Es un momento de reconocimiento, de dar las gracias a esas más de 70.000 personas que han venido a donar el año pasado y gracias a las cuales podemos estar muy satisfechos e incluso presumir», afirma Marisa López, la directora de la agencia de donación.

Las cifras gallegas se sitúan por encima de la media nacional, que es de 34 donaciones por cada 1.000 habitantes y año. De los más de nueve mil donantes nuevos, la gran mayoría son la respuesta de las campañas universitarias con los tres centros públicos y que la agencia realizó durante el curso. «Pero también de las que realizamos en los barrios y los pueblos que visitamos», señala López.

Este verano, más de 170 concellos recibirán la visita de las unidades móviles de donación. La próxima semana visitarán localidades como As Pontes, Milladoiro, Porto do Son, Santiago de Compostela, Meira, Ourense o Vigo. Son precisamente en estas unidades móviles donde se registran prácticamente la mayoría de las donaciones en Galicia, un 85 %.

También se podrá seguir donando en los siete locales de atención permanente al donante de sangre que existen en A Coruña, Ferrol, Ourense, Lugo, Santiago, Vigo y Pontevedra. En estos espacios, además de donar de forma convencional, se pueden realizar donaciones por el sistema de aféresis. En el 2025, se realizaron 5.505 donaciones por este sistema, de los que 1.121 se corresponden con el programa de plasmaféresis (donación de plasma), que se puso en funcionamiento recientemente y por el que se consiguieron 535 litros de plasma. Esto es, la parte líquida de la sangre y que contiene proteínas que posibilitan la fabricación de medicamentos.

El año pasado se registraron un total de 1.662.035 donaciones de sangre en España, realizadas por 1.070.169 personas. Desde Sanidade trasladan la importancia de ampliar la base de donantes, «xa que contribúen ao relevo xeracional, pero tamén resulta fundamental concienciar a cidadanía da necesidade de manter unha participación estable todos os días, xa que a necesidade de compoñentes sanguíneos non diminúe en ningunha época do ano».

Campaña de verano

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue acaba de presentar su nueva campaña de verano, Un alento de vida, para fomentar la donación de sangre durante el período estival y alcanzar, hasta finales de agosto, 22.000 donaciones. Un momento en el que bajan las donaciones. «Cambian las costumbres y las rutinas, por lo que nosotros tenemos que redoblar el esfuerzo para mantener unas entradas similares para dar respuesta a las necesidades del verano, que a veces también son diferentes», afirma López.

Así, el Sergas hace un llamamiento a los gallegos para tomar parte en esta campaña. Podrá hacerlo cualquier persona mayor de 18 años que pese más de 50 kilos y no padezca ni haya padecido enfermedades transmisibles por la sangre. Para mantener el nivel óptimo de reservas, se necesitan entre 400 y 500 donaciones diarias. Este viernes, se informaba de que las reservas de sangre A positivo y 0 positivo están bajas en Galicia. Las de 0 negativo están normales y las del resto de grupos presentan un nivel bueno.

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Padrón, el más solidario

El concello con la mayor tasa de donaciones, que la mantiene ya en el tiempo, es Padrón, de 92 cada 1.000 habitantes. En la provincia de Lugo está Meira, con una tasa de 81 donaciones por cada 1.000 habitantes; en Ourense, A Pobra de Trives, con 58 por cada 1.000, y en Pontevedra, Salceda de Caselas, con 77 por cada 1.000. «El caso de Padrón es muy significativo porque se repite año tras año. Hay una movilización social muy importante y el compromiso es alto», afirma Marisa López.

De las siete ciudades, es la de Santiago la población más implicada en las donaciones, donde los estudiantes tienen un peso importante. Le siguen Pontevedra, con una tasa de 53 donaciones por cada 1.000 habitantes; Ferrol, con 51 por cada 1.000; y A Coruña, que creció tres puntos en el último año, de 40 a 43 por cada 1.000 habitantes.

El perfil del donante en Galicia, explica la directora de la agencia, empata en cuanto a sexo, teniendo en cuenta que los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año y las mujeres tres. La franja de edad con el mayor número de donantes es la de los 43 a los 52 años, con un 30 % de las personas totales. Marisa López hace un reconocimiento a los donantes 0 negativo, los donantes universales, que representan el 7 % de los donantes en la comunidad pero suponen el 8 % del total de las donaciones: «Están especialmente comprometidos, cuando los precisamos, hacemos un llamamiento y nunca nos fallan».