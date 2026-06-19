Decretan prisión provisional y sin fianza para cinco de los detenidos en la última operación contra el narcotráfico en Arousa

Uno de los detenidos a su entrada este jueves en los Juzgados de Vilagarcía de Arousa. MARTINA MISER

El último gran operativo del Cuerpo Nacional de Policía contra el tráfico de droga a gran escala en O Salnés tiene ya sus primeras consecuencias procesales para la docena de detenidos a lo largo de la mañana de este martes en diferentes localidades de la comarca pontevedresa. El titular de la plaza judicial número 1 de Vilagarcía de Arousa ha decretado la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para cinco de los arrestados en las primeras horas del operativo policial tras escuchar sus declaraciones a lo largo de ayer jueves.

Otros cuatro de los detenidos han quedado en libertad provisional con medidas cautelares, consistentes en su comparecencia mensual en sede judicial, la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional. Para los tres restantes, el responsable judicial de la instrucción del operativo ha decidido su libertad sin fianza y sin ningún tipo de medida preventiva.

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Entre los doce detenidos el martes se encuentran José Benito y Gabriel Charlín, hijos de José Benito Charlín Gama y sobrinos de Manuel, O Vello, patriarca de una de las grandes sagas familiares arousanas dedicadas al narcotráfico.