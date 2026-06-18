Vota y opina: ¿Crees que las diferentes administraciones están haciendo lo suficiente por la operatividad de los aeropuertos gallegos?

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Imagen de un avión sobre los edificios de O Burgo aproximándose para aterrizar en Alvedro.
Imagen de un avión sobre los edificios de O Burgo aproximándose para aterrizar en Alvedro. CÉSAR QUIAN

Las nuevas aproximaciones de Enaire están provocando desvíos en los tres principales aeródromos de la comunidad

18 jun 2026 . Actualizado a las 12:18 h.

El aeropuerto de Alvedro vivió ayer el enésimo desvío de un vuelo provocado por las nuevas aproximaciones de Enaire. Estas restricciones, meramente burocráticas y operativas, exigen ahora a los pilotos decidir a mayor altitud, desencadenando así unos falsos mínimos cuando las aeronaves enfilan la pista del aeródromo coruñés. La operatividad también se está viendo afectada en Peinador y Lavacolla ante la incompatibilidad de las nuevas maniobras ante un techo de nubes a media altura. Y tú, ¿crees que las administraciones están garantizando el correcto desempeño de los tres aeropuertos de Galicia?

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