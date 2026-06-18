Vota y opina: ¿Crees que las diferentes administraciones están haciendo lo suficiente por la operatividad de los aeropuertos gallegos?

Imagen de un avión sobre los edificios de O Burgo aproximándose para aterrizar en Alvedro. CÉSAR QUIAN

El aeropuerto de Alvedro vivió ayer el enésimo desvío de un vuelo provocado por las nuevas aproximaciones de Enaire. Estas restricciones, meramente burocráticas y operativas, exigen ahora a los pilotos decidir a mayor altitud, desencadenando así unos falsos mínimos cuando las aeronaves enfilan la pista del aeródromo coruñés. La operatividad también se está viendo afectada en Peinador y Lavacolla ante la incompatibilidad de las nuevas maniobras ante un techo de nubes a media altura. Y tú, ¿crees que las administraciones están garantizando el correcto desempeño de los tres aeropuertos de Galicia?

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