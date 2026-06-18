La Universidade de Santiago se sitúa en el puesto 629 del ránking mundial QS, que lidera el MIT

Las universidades gallegas, en la foto la USC, están entre los puestos 629 y 1.400 del último ránking QS PACO RODRÍGUEZ

El ránking QS, que elabora Quacquarelli Symonds, una empresa británica especializada en la educación superior, ha dado a conocer este jueves su clasificación anual en la que la Universidade de Santiago mantiene su posición en el puesto 629 —en la anterior publicación estaba en el número 628—. La USC es la institución gallega mejor situada pero la Universidade de Vigo da un salto cuantitativo al pasar del tramo 851-900 al 801-850 de las mejores del mundo. En cuanto a la UDC, baja posiciones y en el último listado se coloca entre las 1.201 y 1.400 principales instituciones.

QS es uno de los ránkings más prestigiosos, pese a no ser tan conocido como Shanghái. En España la Universidad de Barcelona es la mejor posicionada a nivel mundial, en el puesto 165, el mismo que el pasado año, mientras que la Complutense ocupa la segunda mejor posición con el 199. El MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, encabeza un ránking que mide varios indicadores, entre ellos la reputación académica, estudiantes internacionales, redes internacionales de investigación, artículos más citados, sostenibilidad o empleabilidad. Completan el podio, con la misma puntuación, el Imperial College London y la Universidad de Stanford. Las tradicionales Oxford y Harvard ocupan los puestos 4 y 5, respectivamente.

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Hace unos meses se dio a conocer la clasificación por regiones de la edición anterior y la USC ocupaba el puesto 220 de las mejores universidades europeas. La UVigo se situaba en el puesto 308 y la UDC en el 414. Pese a que los ránkings deben analizarse en el contexto y en función de lo que miden, los expertos coinciden en que son indicadores muy fiables para establecer referencias y comparativas con instituciones similares. El más conocido, el de Shanghái, se publica habitualmente el 15 de agosto.