Testimonios reales de víctimas ayudarán a enriquecer la futura ley gallega de violencia y acoso digital

XOÁN REY | EFE

La conselleira de Política Social, Fabiola García, se ha reunido este jueves en Santiago con la madre de una menor de 12 años que fue víctima de violencia digital, un encuentro que se enmarca en la recogida de testimonios para la elaboración de la que será la primera ley nacional de violencia y acoso digital, que impulsa la Xunta. El objetivo, tal y como ha explicado la responsable del Gobierno gallego, es colaborar con todos los agentes sociales que trabajan día a día en la protección y detección de estos delitos, así como en la sensibilización de la ciudadanía. Encuentros como este, ha añadido la conselleira, son esenciales para «aportar a visión real das vítimas e o seu testimonio», lo que permite reforzar el texto normativo que, ha dicho, va a «sentar un precedente» frente a los delitos en la red.

En el encuentro estuvieron también presentes el director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba; Graciela Pérez, agente del equipo de mujer y menor de la Guardia Civil; Cristina Lage, la psicóloga que ofrece seguimiento a la familia de la víctima, y Fernando Trueque, presidente de la asociación Alar.

La conselleira ha agradecido «o valente paso adiante» dado por Judith de la Fuente, madre de esta víctima de 12 años, especialmente porque demuestra que «a violencia dixital pode afectar a calquera persoa, especialmente á xuventude e ás mulleres».

En este sentido, Fabiola García ha explicado que el objetivo del Gobierno gallego es poner en marcha la ley lo antes posible, con el objetivo de que esté aprobada a finales de este mismo año. Dentro de este proyecto, la conselleira ha recordado que en este mes de junio la Xunta impulsó el primer plan de formación para el personal técnico, que constituye uno de los pilares fundamentales de la futura norma. Además, ha indicado que la futura Lei de Violencia e Acoso Dixital ofrecerá un servicio de asesoramiento gratuito a todas las víctimas; un espacio virtual de información; el borrado de la huella digital o el desarrollo de programas de intervención psicopedagógica para las conductas adictivas en la red.

Apoyo para las víctimas

Por su parte, la madre de la niña afectada por esta lacra ha aplaudido la elaboración de esta ley, señalando que «las víctimas necesitan apoyo y que los agresores no salgan impunes». Judit de la Fuente ha narrado cómo su hija, de solo 12 años, fue víctima de la difusión sin su consentimiento de fotografías íntimas, que el agresor consiguió amenazando a sus padres. Ha lamentado que este, también menor, haya «salido impune», mientras su hija sufre las consecuencias de esta violencia.

Comparecencia parlamentaria

Por otra parte, Roberto Barba, director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, compareció en el Parlamento para dar cuenta de los datos relativos a la comunidad gallega. Según el balance aportado, Galicia se confirma como la cuarta comunidad del Estado como menos delitos de violencia sexual y la segunda con menos de violencia de género. En el 2025, Galicia cerró con 6.155 casos activos en el Sistema VioGén. Los juzgados gallegos registraron una media de 22 denuncias diarias, con una tasa de 49,8 mujeres víctimas por cada 10.000 habitantes, y se tramitaron 1.216 órdenes y medidas de protección. El responsable de la Xunta hizo un recorrido por las medidas con las que, dijo, Galicia aspira a seguir siendo un referente en la lucha contra la violencia de género.