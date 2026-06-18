Los sindicatos alertan de riesgo de colapso en la Justicia gallega

Imagen de archivo del Tribunal de Instancia de Ourense M. FERNÁNDEZ

Los sindicatos representativos de la Administración de Justicia en Galicia (SPJ-USO, STAJ, UGT, CSIF y CCOO) denunciaron este jueves la grave situación que se está generando con la forma en la que se la implantación de los tribunales de instancia en la comunidad autónoma y que actualmente supone un riesgo real de colapso en los juzgados gallegos. Las organizaciones sindicales han comparecido de forma conjunta en Santiago para advertir sobre los efectos que la puesta en marcha de este nuevo modelo organizativo está provocando debido a una creciente sobrecarga de trabajo. Según explicaron los representantes sindicales, los problemas detectados no son puntuales ni aislados, sino estructurales y generalizados en buena parte de los partidos judiciales gallegos.

Los sindicatos ponen el foco en la forma elegida por la Dirección Xeral de Xustiza para poner en marcha la reforma, puesto que aunque consideran que la ley de eficiencia judicial persigue objetivos de modernización, creen que su aplicación en Galicia se está realizando de forma precipitada. Denuncian que en Galicia, la reforma se aplica sin la planificación necesaria y sin los recursos humanos y materiales imprescindibles para garantizar una transición ordenada.

Al respecto, los sindicatos señalaron que la reorganización del personal se está llevando a cabo sin criterios claros y con una movilidad de trabajadores carente de planificación previa. A ello se suma, según indicaron, una falta de coordinación interna que está dificultando el funcionamiento ordinario de las oficinas judiciales.

Asimismo, denunciaron una insuficiente dotación de personal en áreas especialmente sensibles como civil, penal y ejecución. También alertaron de la demora en la cobertura de vacantes, las dificultades para realizar sustituciones y la eliminación de refuerzos que hasta ahora permitían atender adecuadamente la carga de trabajo existente.

Entre los efectos más preocupantes destacan el incremento de los retrasos en la tramitación de procedimientos y ejecuciones, la acumulación de asuntos pendientes, el aumento de la presión sobre las plantillas y una pérdida de calidad en la atención a la ciudadanía. Por todo ello, los sindicatos solicitan a la Dirección Xeral de Xustiza una actuación inmediata para corregir las deficiencias detectadas, reforzar las plantillas, cubrir las vacantes existentes y garantizar una implantación planificada y consensuada del nuevo modelo organizativo.

Los representantes sindicales no descartan nuevas acciones de denuncia y movilización si no se adoptan medidas urgentes que permitan evitar el deterioro del servicio y de las condiciones laborales de los trabajadores