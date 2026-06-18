Las reservas de tren a Santiago aumentaron un 31% coincidiendo con O Son do Camiño
GALICIA
Madrid concentra cerca de dos tercios de las reservas realizadas a través de Trainline18 jun 2026 . Actualizado a las 17:40 h.
La celebración del festival de música O Son do Camiño vuelve a impulsar los desplazamientos ferroviarios hacia Santiago de Compostela. Según datos de Trainline, plataforma de reservas de tren y autobús, el número de pasajeros con destino a la capital gallega ha aumentado un 31 % durante los días del festival (18-20 de junio), respecto al mes anterior (21-24 de mayo).
Madrid se sitúa como el principal punto de origen de los viajeros que se desplazan a Santiago de Compostela en tren, concentrando el 64 % del total de las reservas registradas a través de Trainline durante el período analizado.
«Estos datos reflejan el impacto que los grandes eventos culturales tienen sobre la movilidad ferroviaria y consolidan al tren como una de las opciones preferidas para los desplazamientos de media y larga distancia hacia Galicia», explica Trainline en un comunicado.