Opositores de educación: «Nos exigen concentración, pero nos examinan en medio de una fiesta»
REDACCIÓN / LA VOZ
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Denuncian los precios de alojamientos al coincidir las pruebas con las fiestas de Arde Lucus en Lugo y el festival O Son do Camiño en Santiago. Educación defiende que las sedes se anunciaron en abril, «coa suficiente antelación»19 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Las fechas de las oposiciones de educación en Galicia son muy previsibles: se celebran el primer sábado después de finalizar las clases. Eso es lo habitual, excepto en casos muy concretos, como en el 2016