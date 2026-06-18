Opositores de educación: «Nos exigen concentración, pero nos examinan en medio de una fiesta»

Sara Pérez Peral
S. Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

La opositora Cristina Martínez, el miércoles en un parque en A Coruña.
La opositora Cristina Martínez, el miércoles en un parque en A Coruña. Marcos Míguez

Denuncian los precios de alojamientos al coincidir las pruebas con las fiestas de Arde Lucus en Lugo y el festival O Son do Camiño en Santiago. Educación defiende que las sedes se anunciaron en abril, «coa suficiente antelación»

19 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Las fechas de las oposiciones de educación en Galicia son muy previsibles: se celebran el primer sábado después de finalizar las clases. Eso es lo habitual, excepto en casos muy concretos, como en el 2016

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