El Gobierno aumenta en 5,9 millones la financiación del servicio de teleasistencia a víctimas de violencia machista

Señal contra la violencia machista instalada hace meses por el Concello de Ferrol en la plaza de España. JOSÉ PARDO

El Gobierno aprobó una ampliación de 5,9 millones de euros de la subvención destinada al servicio de teleasistencia y atención a víctimas de violencia contra las mujeres (Atenpro), que alcanzará un importe máximo de 15,6 millones de euros, según recoge el real decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La norma modifica el real decreto que reguló la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la prestación del servicio. El Ejecutivo justifica el incremento por la necesidad de garantizar la continuidad de Atenpro durante la implantación progresiva de Atenpro 2.0, la nueva plataforma tecnológica del sistema de protección y atención a víctimas.

La norma señala que, tras una primera ampliación aprobada en noviembre del 2025, que elevó la cuantía máxima de la subvención hasta 9,7 millones de euros, ahora resulta necesario incorporar 5,9 millones de euros adicionales para financiar nuevas actuaciones y prolongar el período de ejecución del programa.

Entre las medidas previstas figura la adaptación del servicio a las necesidades derivadas de la puesta en marcha de Atenpro 2.0 y la coordinación entre ambos sistemas durante el período de transición. El Gobierno considera necesario que el modelo actual y el nuevo sistema convivan durante al menos 11 meses para garantizar una implantación «segura».

La norma también amplía el plazo de ejecución de la subvención hasta el 30 de abril del 2027, diez meses más de lo previsto inicialmente, con posibilidad de una prórroga adicional de hasta seis meses en determinadas circunstancias.

El Ministerio de Igualdad argumenta que el refuerzo económico responde, además, al crecimiento sostenido de la demanda del servicio. Según los datos recogidos en el decreto, Atenpro atendía a 20.891 usuarias activas a 31 de marzo del 2026 y registró 1.120 nuevas altas durante ese mismo mes. En Galicia, en el mes de abril había 807 usuarias activas, frente a las 750 del año pasado.

Esta solo es una herramienta más de apoyo a las víctimas de violencia machista. En la comunidad hay 6.044 casos activos en el sistema VioGén que cuentan con protección policial, y 250 tiene un dispositivo electrónico de seguimiento. En lo que va de año, el teléfono 016 ya recibió casi dos mil llamadas de alerta.