El Gobierno aprueba el proyecto para construir el nuevo viaducto de Tremor, en la A-6 en el Bierzo
LUGO / LA VOZ
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El objetivo final sustituir la estructura actual por dos viaductos completamente nuevos de 480 metros de longitud18 jun 2026 . Actualizado a las 14:24 h.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el proyecto de trazado y el expediente de información pública para la construcción del nuevo viaducto de Tremor, en la A-6, en el término municipal de