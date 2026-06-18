El Gobierno aprueba el proyecto para construir el nuevo viaducto de Tremor, en la A-6 en el Bierzo

Suso Varela Pérez
Suso Varela LUGO / LA VOZ

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Viaducto de Tremor, en la A-6, en el entorno de Ponferrada (León)
Viaducto de Tremor, en la A-6, en el entorno de Ponferrada (León) VÍTOR MEJUTO

El objetivo final sustituir la estructura actual por dos viaductos completamente nuevos de 480 metros de longitud

18 jun 2026 . Actualizado a las 14:24 h.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el proyecto de trazado y el expediente de información pública para la construcción del nuevo viaducto de Tremor, en la A-6, en el término municipal de

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