La formación de médicos en Galicia: de los 12 mir de familia de 1997 a los 207 de este año
SANTIAGO / LA VOZ
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Sanidade oferta 725 plazas de todas las titulaciones sanitarias, frente al centenar de finales de los 9018 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La formación sanitaria especializada ha experimentado un aumento significativo en los últimos años. La llegada de nuevas técnicas sanitarias, el envejecimiento de la población y la cronificación de muchas enfermedades multiplican las necesidades asistenciales y,