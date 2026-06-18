La formación de médicos en Galicia: de los 12 mir de familia de 1997 a los 207 de este año

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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Foto de archivo del examen mir, en Santiago
Foto de archivo del examen mir, en Santiago SANDRA ALONSO

Sanidade oferta 725 plazas de todas las titulaciones sanitarias, frente al centenar de finales de los 90

18 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La formación sanitaria especializada ha experimentado un aumento significativo en los últimos años. La llegada de nuevas técnicas sanitarias, el envejecimiento de la población y la cronificación de muchas enfermedades multiplican las necesidades asistenciales y,

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