La Fiscalía gallega critica la falta de criterios del TSXG para apartar a Luís Villares de la sala de los eólicos

Luís Villares, en una imagen de archivo en el Parlamento de Galicia cuando era diputado del partido En Marea. PACO RODRÍGUEZ

La Fiscalía Superior de Galicia critica la «ausencia de criterios objetivos y precisos» y «la falta de motivación suficiente» en el traslado del magistrado Luís Villares de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que paralizó decenas de proyectos eólicos, a la sección cuarta. También fue trasladada la magistrada Dolores López. Los cambios fueron ordenados por la presidenta de la Sala de lo Contencioso, Azucena Recio, «para salvaguardar la imparcialidad» de la sala, que había sido puesta en cuestión por el Tribunal Supremo en un asunto sobre la gestión del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, pues llegó a anular tres sentencias de Villares al haberse «vulnerado el derecho a un juez imparcial».

Villares es un magistrado que probó suerte en la política. En el año 2016 dejó la judicatura para ser candidato a la Xunta por En Marea. Fue diputado en el Parlamento gallego hasta que en el 2020 regresó al TSXG. Al quedar vacante este año la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Villares llegó a competir con Recio por el cargo de presidente de esa potente sala del TSXG, pero finalmente el Consejo General del Poder Judicial optó por su compañera.

Leer más: El TSXG renueva la sala que decide sobre los parques eólicos de Galicia

El respaldo de la Fiscalía a Villares y a su compañera se expone en un dictamen emitido tras un recurso de la CIG en otro procedimiento frente a una providencia del TSXG que sustituyó a la magistrada relatora en una fase avanzada de la tramitación de un asunto. La Fiscalía gallega, que dirige Carmen Eiró, destaca que la sustitución de la relatora fue consecuencia del traslado de Luís Villares y Dolores López. La Fiscalía gallega hace referencia a jurisprudencia europea y entiende que en este caso hubo «ausencia de criterios objetivos y precisos» para tomar la decisión, así como «falta de motivación suficiente».

Recurso ante el Poder Judicial

Villares recurrió su traslado ante el Consejo General del Poder Judicial y pidió que se paralizase el cambio mientras no se resolvía ese recurso de alzada, aunque el Consejo no aceptó realizar esa suspensión.

Investigación por prevaricación a toda la Sala de Gobierno

La Fiscalía Superior de Galicia abrió en mayo unas diligencias de investigación tras recibir una denuncia por prevaricación contra la Sala de Gobierno del TSXG, que preside Ignacio Picatoste, y la presidenta de la Sala de lo Contencioso. Al tratarse de aforados, la Fiscalía gallega se inhibió en favor de la del Tribunal Supremo. La denuncia es por alteración de las normas de reparto de asuntos tras los cambios en la sala de los eólicos.