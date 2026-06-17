El declive de la puntualidad en la alta velocidad y su punto de inflexión en el 2022
REDACCIÓN / LA VOZ
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Renfe alega que en casi el 80 % de los minutos perdidos la responsabilidad es del ADIF o se deben a causas externas. Y recuerda que contabiliza los retrasos a partir de los cinco minutos17 jun 2026 . Actualizado a las 20:55 h.
La monitorización de la circulación de los trenes gallegos durante la primera quincena de junio realizada por La Voz muestra, entre otras muchas variables, que numerosos trenes de alta velocidad de última generación, que circulan