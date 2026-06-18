El Congreso vuelve a pedir las antiguas indemnizaciones por retrasos de Renfe, con el Gobierno en contra

Un tren circulando por un viaducto de la línea Ourense-Santiago XOAN A. SOLER

El pleno del Congreso, pese al voto en contra de PSOE y Sumar, ha aprobado este jueves una propuesta del PP que pide de nuevo que Renfe recupere sus criterios antiguos en política de indemnizaciones, con los únicos votos en contra de los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, y EH Bildu.

El partido de Alberto Núñez Feijoo hizo esta de forma reiterada en el Parlamento desde que en julio de 2024 la operadora dejó de pagar indemnizaciones por retrasos de quince y treinta minutos, del 50% y del 100% del importe, respectivamente. En la actualidad solo se compensan los retrasos a partir de una hora con la devolución del 50 % y se reintegrará el 100 % en caso de que se excedan los 90 minutos.

La formación popular consiguió colar una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible para que la petición tuviese carácter legislativo, y está en vigor desde diciembre del 2025. Sin embargo, dicha propuesta recogida en la ley no se ha cumplido y por ello el PP elevó al Pleno de la Cámara Baja una proposición no de ley que exigía al Gobierno cumplir con este y con todos los puntos incumplidos de esa ley. Renfe se escuda en un informe jurídico de la Abogacía del Estado.

La propuesta del PP relativa a las indemnizaciones por retrasos prosperó gracias al apoyo de Vox, Junts, Esquerra Republicana, BNG y UPN. Por su parte, PNV, Podemos y Coalición Canaria se abstuvieron, dejando como resultado final 185 votos a favor, 152 en contra y 10 abstenciones.

También se pide al Gobierno que impulse inmediatamente el plan de atención urgente a los pasajeros en caso de incidencias extraordinarias que se produzcan tanto en las estaciones como en los trayectos de los trenes, incluyendo los tiempos de reacción desde el momento de la incidencia.

A esto se suma una petición para cumplir con otra obligación que establece un protocolo de análisis de incidencias en la red ferroviaria de todas las incidencias en infraestructuras que provoquen más de veinte minutos de retraso en un trayecto ferroviario.

A su vez, se pide identificar y planificar la corrección del desequilibrio territorial existente en materia de acceso a infraestructuras de transporte en el conjunto del país, y garantizar como mínimo las paradas, los horarios, frecuencias y rutas actuales de los servicios de transporte público regular de personas por carretera de transporte estatal en el nuevo mapa concesional.

Por último, el Congreso insta a incorporar en las nuevas licitaciones del mapa concesional de transporte por carretera los mecanismos necesarios para permitir el tráfico compartido con las comunidades autónomas para atender las necesidades de conectividad no atendidas por el Gobierno, así como garantizar la adecuada contribución financiera del Estado en el ámbito del transporte marítimo.