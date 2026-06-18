Condena de 12 años para el armador del Simione por los 2.866 kilos de cocaína que transportó en el 2022

Pablo García, al fondo, en la vista de este jueves celebrada en Vigo por el alijo del Simione. M.MORALEJO

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a Pablo García a 12 años de cárcel y al abono de una multa de 600 millones de euros por orquestar el transporte de casi tres toneladas de cocaína desde las costas africanas hasta España a bordo del buque Simione en el 2022 y que fue interceptado por el EDOA en Pontevedra y el ECO Galicia de la Guardia Civil tras meses de investigación.

El relato de hechos probados por el tribunal dibuja un minucioso plan de navegación con fines ilícitos. En su calidad de armador, el principal acusado organizó la partida del Simione desde el puerto de Luanda, en Angola. Él mismo se encargó de reclutar a la tripulación original y de ejercer un férreo «control y dirección de la embarcación a través de comunicaciones diarias».

El operativo dio un paso clave el 28 de noviembre de 2022, cuando el armador viajó presencialmente a Dakar (Senegal) para ultimar los detalles logísticos. Allí coordinó el atraque, gestionó el repostaje de combustible, el acopio de víveres y el embarque de nuevos tripulantes, quienes eran plenamente conocedores de la finalidad delictiva del viaje.

A principios de diciembre de 2022, el Simione abandonó Dakar tripulado únicamente por tres acusados. Siguiendo las coordenadas precisas facilitadas por el líder de la operación, navegaron hasta un punto acordado al sureste de las islas de Cabo Verde. En ese punto de alta mar, un barco no identificado les transfirió la mercancía ilícita, tras lo cual pusieron rumbo a las costas españolas, siempre bajo la estricta supervisión y control diario del armador.

La travesía llegó a su final el 18 de diciembre de 2022, cuando las autoridades intervinieron la embarcación. En su interior, los agentes descubrieron un alijo espectacular: 115 fardos que albergaban 2.949 paquetes de cocaína. El cargamento arrojó un peso neto de 2.866,52 kilos con una pureza del 77,3 %, alcanzando un valor en el mercado ilícito superior a los 106 millones de euros.

Penas para la tripulación y colaboradores en tierra

El tribunal ha calificado los hechos como un delito contra la salud pública en su subtipo agravado de extraordinaria gravedad, justificando esta decisión en la desorbitada cantidad del estupefaciente y en el uso de embarcaciones para facilitar la distribución y evitar ser descubiertos.

Junto al líder de la operación, la Sala ha condenado a los tres tripulantes del Simione como coautores. Dos de ellos enfrentan penas de diez y nueve años y medio de prisión, además de multas de 500 millones de euros cada uno. El tercer marinero, beneficiado por la atenuante de confesión tardía, ha sido condenado a siete años y medio de cárcel y a una sanción económica de 220 millones. Adicionalmente, un quinto implicado recibió una condena de seis años de prisión y 230.000 euros de multa tras reconocer que se dedicaba al acopio y distribución lucrativa de estupefacientes en tierra firme.

Durante el transcurso del proceso, las defensas intentaron reclamar la nulidad de las pruebas recabadas en la investigación, una petición que los magistrados han desestimado de plano. No obstante, este fallo judicial aún no es firme, quedando abierta la vía para que los condenados presenten un recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).