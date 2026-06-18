Más de 21.000 aspirantes admitidos a 826 plazas del Sergas

Oposiciones del Sergas en Silleda miguel souto

Un total de 21.174 opositores aspiran a 826 plazas del Sergas de 21 categorías diferentes. El Diario Oficial de Galicia ha publicado la resolución por la que se da a conocer el listado de admitidos provisionales, la mayoría para dos categorías: celador y auxiliar administrativo.

La mayoría de los aspirantes, 18.721, son de acceso libre, mientras que 438 acceden por promoción interna, 1.681 pertenecen al cupo de discapacidad general y 289 de discapacidad intelectual. El grupo más numeroso es el de auxiliares administrativos, 7.890 para 200 plazas, mientras que 7.515 opositores tratarán de lograr una de las 348 plazas de celador. Otros 345 profesionales optan a 45 puestos de nutricionistas, la primera vez que se convoca esta categoría en el Sergas, al tratarse de una figura de reciente creación.

Dentro de la veintena de categorías se incluyen también 31 plazas de farmacéuticos de atención primaria, 27 de fisioterapeuta o 57 de trabajador social. De la oferta global de 826 vacantes, 58 son de personal sanitario facultativo, 88 personal sanitario no facultativo y 680 de personal no sanitario.