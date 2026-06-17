La Voz monitoriza dos semanas de circulaciones ferroviarias: solo el 16,4 % de los trenes gallegos llegan puntuales o antes de la hora fijada
REDACCIÓN / LA VOZ
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La demora media en Galicia es de 8,5 minutos, frente a los 9,4 del promedio estatal. La conexión con Barcelona se cuela entre las cinco con peores registros de España17 jun 2026 . Actualizado a las 00:23 h.
Renfe puso recientemente a disposición de los usuarios una web en la que pueden consultarse en tiempo real los retrasos de los trenes de media y larga distancia, después de iniciar esta experiencia solo con