La Voz monitoriza dos semanas de circulaciones ferroviarias: solo el 16,4 % de los trenes gallegos llegan puntuales o antes de la hora fijada

Pablo González (texto) / Laura Placer (gráficos) REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Viajeros en la estación provisional de tren de A Coruña
Viajeros en la estación provisional de tren de A Coruña MARCOS MÍGUEZ

La demora media en Galicia es de 8,5 minutos, frente a los 9,4 del promedio estatal. La conexión con Barcelona se cuela entre las cinco con peores registros de España

17 jun 2026 . Actualizado a las 00:23 h.

Renfe puso recientemente a disposición de los usuarios una web en la que pueden consultarse en tiempo real los retrasos de los trenes de media y larga distancia, después de iniciar esta experiencia solo con

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete