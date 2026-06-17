Victoria Otero, presidenta da Real Sociedade Matemática Española: «Para os cálculos son malísima»

Mila Méndez Otero
Mila Méndez A CORUÑA / LA VOZ

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La vicepresidenta del Comité Español de Matemáticas, María Victoria Otero
La vicepresidenta del Comité Español de Matemáticas, María Victoria Otero XOAN A. SOLER

Di que non cre na separación entre ciencias e letras: «As matemáticas teñen moito que achegar á lingüística, á música, á arte ou ás ciencias sociais»

18 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Naceu en Lugo e criouse en Monterroso. Con 12 anos, María Victoria Otero Espinar (Lugo, 1962) chegou a Santiago. Desde entón, a súa vida está ligada á capital galega, onde é profesora e investigadora en

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