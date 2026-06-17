Rueda afea a Pontón su estrategia de «populismo incendiario» tras denunciar esta el incumplimiento de la promesa de limpiar las franjas secundarias

PACO RODRÍGUEZ

Con el recuerdo de la ola de incendios del 2025 muy presente y con lo ocurrido hace días en Padrón y Boborás, la protección del monte ha acaparado la sesión de control al presidente de la Xunta este miércoles en el Parlamento gallego. A las puertas del verano, la líder de la oposición ha preguntado a Alfonso Rueda si Galicia está preparada para evitar un «inferno como o vivido no pasado verán coa vaga de incendios». Ana Pontón ha acusado al jefe del Ejecutivo autonómico de incumplir la promesa hecha en la propia Cámara gallega: asumir la limpieza de las franjas de seguridad en los concellos de menos de diez mil habitantes. «Nin sequera foi capaz de facelo nas parroquias priorizadas», le ha reprochado la portavoz nacionalista.

El máximo mandatario autonómico, que ha puesto en valor el refuerzo del Pladiga y todo el trabajo hecho hasta ahora, ha afeado a Ana Pontón su falta de colaboración y ha cuestionado incluso que la líder nacionalista quiera que vayan bien las cosas, lo que podría chocar con sus intereses políticos. Una estrategia que ha calificado de «populismo incendiario». «Voulle pedir que bote unha man e se non pensa botala, non estorbe», le ha afeado el máximo mandatario gallego, quien ha recordado que los trabajos preventivos son una tarea que compete también a los ciudadanos y a los ayuntamientos.

Alfonso Rueda anunció en el Parlamento que la Xunta asumía la limpieza de franjas secundarias en los concellos de menos de diez mil habitantes. Y lo que se interpretó en su momento como una regla general tenía su letra pequeña; en primer lugar, la limpieza compete al dueño y, de forma subsidiaria, al concello. Y si este no puede, por falta de medios, existe un convenio con la Administración autonómica para que la Xunta les ayude en la notificación al propietario e incluso en las labores de la limpieza, que luego cargaría al concello. Y esta era la novedad. La limpieza de franjas tampoco puede hacerse con demasiada antelación, porque la maleza crece con cierta rapidez.

En su intervención, Pontón ha defendido un fondo plurianual de prevención para los concellos y ayudas directas a las explotaciones agroganaderas en zonas de alto risco. Pero la líder del BNG también defiende una moratoria indefinida do eucalipto e un monte multiproductivo, «fronte á eucaliptización e o abandono do rural do Goberno do PP», ha dicho la líder nacionalista. Rueda le ha pedido que abandone los dogmas y la ideología porque el año pasado los incendios en la provincia de Ourense no tuvieron nada que ver con esta especie.

Debate sobre vivienda

El portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha interpelado al presidente sobre los problemas de la juventud gallega para acceder a una vivienda y ha acusado a Ruede de «mentir». El líder socialista, que ha vuelto a pedir que se blinde por ley la protección pública de la vivienda, ha reprochado al jefe del Ejecutivo gallego que responda como «tertuliano chusqueiro» mientras 34.000 personas esperan por una vivienda pública en Galicia, «un 143 % máis que cando vostede chegou á presidencia da Xunta». Besteiro respondía así a las alusiones de Rueda al Gobierno de Sánchez y a la «propaganda» del Ministerio de Vivienda.

En el marco de la sesión de control, Alfonso Rueda ha anunciado que el Ejecutivo autonómico ampliará a 45 años -hasta ahora el límite eran 36- la edad máxima para acceder al programa de avales de la Xunta a la hora de suscribir una hipoteca para adquirir una vivienda. El nuevo listón será de aplicación en la próxima convocatoria, prevista para el año que viene. Respecto a la propuesta socialista de blindar por ley la vivienda pública, el máximo mandatario gallego ha respondido que la Xunta modificó la normativa -a través de la ley de medidas que acompaña a los presupuestos autonómicos- para lograr una protección permanente, cuestión que, según el PSdeG, no se garantiza con ese cambio.