Juan Carlos I está ya en Sanxenxo en su tercera visita a Galicia este año

Juan Carlos I y Pedro Campos a su llegada a Nanín, en Sanxenxo, este miércoles ADRIÁN BAÚLDE

El rey emérito, Juan Carlos I, llegó pasadas la una y media de este miércoles a Sanxenxo en la que es su tercera visita a Galicia este año. El monarca emérito se alojará, como es habitual, en la casa de su amigo Pedro Campos en Nanín y asistirá a la regata de vela donde compite el Bribón, el barco del que es patrón, en la ría de Pontevedra este fin de semana. Previsiblemente esta será la última ocasión en que Juan Carlos I estará en Sanxenxo hasta septiembre, ya que el Real Club Náutico de Sanxenxo, que nunca organiza la regata de la clase de 6M en agosto, tampoco lo hará este año en julio.

El anterior Jefe del Estado llegó a Peinador en un vuelo particular procedente de Cascais, en Portugal. En el aeropuerto lo esperaba Pedro Campos que lo llevó en su coche hasta Sanxenxo. A su llegada a Nanín, el rey emérito sonrió y saludó con la mano a los periodistas que estaban apostados a la entrada de la calle donde se halla la casa de Campos, pero no bajó la ventanilla ni hizo declaraciones, en línea con su esfuerzo por mantener un perfil público bajo en sus estancias en las Rías Baixas. Fuentes del entorno del rey emérito señalan que Juan Carlos I sigue disfrutando de sus visitas a la capital turística de las Rías Baixas y se siente bien recibido en la localidad.

El programa de esta visita privada no ha trascendido porque, al no pertenecer a una actividad pública u oficial, no hay agenda. Si sigue el esquema de ocasiones anteriores, Juan Carlos I dedicará este miércoles a descansar del viaje y podría hacer lo mismo el jueves, sin descartar la posibilidad de que salga de Nanín para degustar la gastronomía pontevedresa algún mediodía o de noche. De hecho, uno de sus lugares favoritos es el restaurante D'Berto, en O Grove, que ha visitado al menos una vez en las últimas veces que se ha desplazado a Galicia.

Es posible que el viernes baje al puerto deportivo de Sanxenxo, día en que comienza la regata de la octava Liga Española de 6 Metros y que se disputará en varias pruebas hasta el domingo. La tripulación del Bribón, además de Juan Carlos I que ejerce de patrón, la componen Pedro Campos Calvo-Sotelo, Alejandro Abascal, Roi Álvarez Pérez, Alberto Ricardo Viejo Puga, Eduardo Marín Lasheras, David Louzao Abelleiro y Ricardo Lorenzo Egea. Está por ver si Juan Carlos I se sube al Bribón o si, por el contrario, lo hace en la Cristina, la lancha neumática del Real Club Náutico de Sanxenxo. El rey emérito estará presente en la entrega de premios del domingo y se irá ese mismo día o a principios de la próxima semana. Está previsto que regrese a esta localidad, pero ya pasado agosto, para la onceava edición de la Regata Internacional Rey Juan Carlos I - el Corte Ingles Master, que se disputará en la ría de Pontevedra entre los días 18 y 20 de septiembre. Es habitual que el monarca emérito acuda a esta cita porque no solo se trata de una prueba de la liga de 6M sino que también es la regata que lleva su nombre. Tendrá también ocasión de regresar en octubre y noviembre para rematar las regatas planificadas para este año.