Una inteligencia artificial con 241 ojos busca los incendios en Galicia
SANTIAGO / LA VOZ
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La llegada de nuevas tecnologías, desde cámaras a programas de coordinación aereoterrestre, ha mejorado la seguridad y rapidez del servicio de extinción, pero el riesgo cero no existe22 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Galicia es considerada pionera no solo por su avanzada capacidad de extinción de incendios, sino también por sus estrategias de prevención integradas», dice el Ministerio de Agricultura de los Países Bajos, que en el 2025