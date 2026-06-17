Una inteligencia artificial con 241 ojos busca los incendios en Galicia

«Galicia es considerada pionera no solo por su avanzada capacidad de extinción de incendios, sino también por sus estrategias de prevención integradas», dice el Ministerio de Agricultura de los Países Bajos, que en el 2025

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