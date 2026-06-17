La Fiscalía gallega pone el foco en la lucha contra el acoso escolar en la zona rural

La fiscala superior de Galicia, Carmen Eiró, y el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante la firma del acuerdo contra el acoso escolar. .

La Fiscalía Superior de Galicia y la Consellería de Educación han firmado un acuerdo en el que se establecen las líneas prioritarias de actuación contra el acoso escolar con el objetivo de garantizar los derechos de los niños y adolescentes. La fiscala superior, Carmen Eiró, y el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, firmaron un convenio para los próximos cuatro años con el que se refuerza la lucha de los fiscales gallegos en su labor diaria contra ese tipo de acoso. La Fiscalía señaló que el acuerdo con la consellería permite afianzar la lucha contra este problema en las zonas rurales de Galicia, «onde o acosador e o acosado están máis tempo xuntos, conviven no mesmo entorno as 24 horas do día, e o aillamento é moi difícil». También se busca reforzar la prevención, la detección y la intervención frente al ciberacoso escolar en toda Galicia.

El convenio establece la forma de fortalecer la coordinación institucional en el marco de la Rede de Concellos contra o Acoso Escolar, una iniciativa que está orientada a impulsar contornos educativos seguros, inclusivos y respetuosas. Ambas instituciones ratifican con este acuerdo su compromiso con la protección de la infancia y la adolescencia y con la promoción de la tolerancia cero frente a cualquier tipo de violencia en el ámbito educativo. Fuentes de la Fiscalía gallega indicaron que la lucha contra el acoso escolar es una de sus líneas prioritarias, y muestran su preocupación por los fenómenos de acoso y ciberacoso escolar, «unha realidade cada vez máis complexa pola utilización das novas tecnoloxías e pola capacidade de difusión e persistencia das condutas lesivas a través das redes sociais e doutros medios dixitais».

Para la Fiscalía, la detección temprana de las situaciones de riesgo de acoso es básica, de manera que esa agilidad permita abordar con mayor eficacia los casos, realizar un seguimiento continuado y ofrecer apoyo a los centros educativos e impulsar acciones preventivas que fomenten la convivencia positiva y el respeto mutuo.

En el marco del acuerdo, la Fiscalía Superior de Galicia se compromete a participar en la formación especializada de los profesionales implicados y, cuando sea posible, promover vías de intervención extrajudicial que favorezcan el reconocimiento del daño causado, la corrección de las conductas y la reparación de las víctimas.